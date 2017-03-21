В Кукморе прошел конкурс сочинений на тему «Культура и наука объединяют народы» (список победителей)

В Республике

В 2017 году капремонт ждет 26 объектов ветеринарной службы в 25 районах Татарстана

В 7 районах программа капремонта уже выполнена, по остальным ожидается ее завершение в середине лета.

09:55 15.04.2017 В 7 районах программа капремонта уже выполнена, по остальным ожидается ее завершение в середине лета.

Айгуль Горнышева: «Мы открыли для московского зрителя нового Ван Гога»

Спектакль казанского ТЮЗа на «Золотой маске» прошел при аншлаге.

09:40 15.04.2017 Спектакль казанского ТЮЗа на «Золотой маске» прошел при аншлаге.

Матч «Рубин» – ЦСКА станет тестовым для Kazan-Arena перед Кубком конфедераций

Ранее Виталий Мутко заявил, что газон стадиона опасения не вызывает.

09:36 15.04.2017 Ранее Виталий Мутко заявил, что газон стадиона опасения не вызывает.

В Казани башкирский театр представил «Антигону» в постановке Бикчантаева

На показе спектакля побывал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

09:26 15.04.2017 На показе спектакля побывал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

13:22 14.04.2017 190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

Горбачев увидел признаки начала новой холодной войны

По словам Горбачева, Россия и НАТО «стоят нос к носу».

09:22 15.04.2017 По словам Горбачева, Россия и НАТО «стоят нос к носу».

Ильгиз Ханов: Администрация Кировского и Московского районов Казани обещала помочь мне с храмом

14 апреля хозяин и первый строитель Храма всех религий в Старом Аракчино побывал на приеме у районной администрации.

09:00 15.04.2017 14 апреля хозяин и первый строитель Храма всех религий в Старом Аракчино побывал на приеме у районной администрации.

Рафик Мухаметшин: Болгарская исламская академия создается для подготовки богословов высокого уровня

Ректор РИИ отмечает, что новое учебное заведение сможет снять вопрос подготовки богословов на уровне магистратуры и докторантуры.

08:35 15.04.2017 Ректор РИИ отмечает, что новое учебное заведение сможет снять вопрос подготовки богословов на уровне магистратуры и докторантуры.

Айрат Фаррахов: «Государственные аптеки останутся»

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на сохранение государственной сети аптек.

07:41 15.04.2017 Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на сохранение государственной сети аптек.

В Татарстане пройдет VI Хлебниковский поэтический фестиваль «Ладомир»

Мероприятия фестиваля с 19 по 22 апреля пройдут в Казани и Елабуге.

07:40 15.04.2017 Мероприятия фестиваля с 19 по 22 апреля пройдут в Казани и Елабуге.

Лекции на рынках Казани проведут сотрудники Духовного управления мусульман РТ

Для работников рынка, многие из которых прибыли из Средней Азии, в молельной комнате Вьетнамского рынка пройдут лекции на актуальные темы ислама.

01:31 15.04.2017 Для работников рынка, многие из которых прибыли из Средней Азии, в молельной комнате Вьетнамского рынка пройдут лекции на актуальные темы ислама.

Акция по очистке территорий от мусора прошла в Нижнекамске

Специалисты Минэкологии РТ приняли участие в уборке сквера им. Н. В. Лемаева.

00:48 15.04.2017 Специалисты Минэкологии РТ приняли участие в уборке сквера им. Н. В. Лемаева.

Глава Высокогорского района РТ встретился с имамами мечетей

Встреча прошла в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

22:44 14.04.2017 Встреча прошла в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

США впервые испытали ядерную бомбу B61-12 – видео

Через некоторое время бомба будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D иF-16 MLU, F-35 и PA-200.

21:19 14.04.2017 Через некоторое время бомба будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D иF-16 MLU, F-35 и PA-200.

Росреестр РТ: В Татарстане зафиксирован значительный рост регистрации ипотеки

Только с начала года в республике зарегистрировано свыше 20 тыс. ипотек.

21:14 14.04.2017 Только с начала года в республике зарегистрировано свыше 20 тыс. ипотек.

За три года в Татарстане капитально отремонтировано 67 объектов ветеринарной службы

Работа ведется в рамках Президентской программы капремонта.

20:10 14.04.2017 Работа ведется в рамках Президентской программы капремонта.

Первые фото и интервью Ильгиза Ханова из сгоревшего Храма всех религий

За день хозяин и первый строитель комплекса Ильгиз Ханов при помощи волонтеров и старых друзей рассчитывает отмыть залы от золы и пепла.

20:06 14.04.2017 За день хозяин и первый строитель комплекса Ильгиз Ханов при помощи волонтеров и старых друзей рассчитывает отмыть залы от золы и пепла.

ГИБДД: В Татарстане ожидается ухудшение дорожно-метеорологических условий

Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.

19:49 14.04.2017 Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.

На Пасху около храмов в Татарстане будут дежурить 260 пожарных

Вместе с сотрудниками МЧС за противопожарной безопасностью будут следить 12 добровольцев.

19:44 14.04.2017 Вместе с сотрудниками МЧС за противопожарной безопасностью будут следить 12 добровольцев.

Два человека погибли на пожаре в Кукморском районе

Причины пожара и гибели людей устанавливаю пожарные дознаватели.

19:23 14.04.2017 Причины пожара и гибели людей устанавливаю пожарные дознаватели.

Группа женщин-депутатов Казгордумы навестила отделение отказных детей при горбольнице № 18

Участницы группы «Надежда» привезли детям необходимые продукты питания, игрушки и средства гигиены.

19:00 14.04.2017 Участницы группы «Надежда» привезли детям необходимые продукты питания, игрушки и средства гигиены.

Ильсур Метшин оценил реализацию программы льготной аренды муниципальных помещений

В прошлом году предприниматели Казани получили возможность арендовать ряд муниципальных помещений на льготных условиях.

18:50 14.04.2017 В прошлом году предприниматели Казани получили возможность арендовать ряд муниципальных помещений на льготных условиях.

Фото: в Удмуртии бетономешалка устроила ДТП с участием восьми машин

Водитель бетономешалки, двигаясь задним ходом, столкнулся сразу с семью автомобилями.

18:49 14.04.2017 Водитель бетономешалки, двигаясь задним ходом, столкнулся сразу с семью автомобилями.

Татьяна Ларионова посетила приют «Ласка» в Агрызском районе РТ

Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.

18:44 14.04.2017 Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.

В ИК-2 запустили арбалетную стрелу с наркотиками

В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.

18:27 14.04.2017 В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.

Детям из Раифского приюта вручили подарки государственные судьи

Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.

18:24 14.04.2017 Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.

В лесах Татарстана начинается пожароопасный сезон

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.

18:16 14.04.2017 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.

В российском Интернете появился новый госресурс для новостей культуры

Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.

17:43 14.04.2017 Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.

В Казани напишут первый экологический диктант

Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

17:35 14.04.2017 Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

Бывший глава Марий Эл арестован в Москве

Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.

17:34 14.04.2017 Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.