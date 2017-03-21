В Кукморе прошел конкурс сочинений на тему «Культура и наука объединяют народы» (список победителей)

Жюри определены призеры в трех возрастных категориях:
1 категория:
1 место - Надеева Азалия, 2а (руководитель Николаева Эльвира Николаевна)
2 место - Бурцев Никита, 4а (руководитель Бурцева Светлана Владимировна)
3 место - Саляхов Зульфат, 2б
2 категория:
1 место - Газизянова Камила, 6а (руководитель Иоргачева Альфия Табрисовна)
2 место - Шафигуллина Диляра, 7а
3 место - Батрова Кристина, 7б
3 категория:
1 место - Бектимирова Алина, 8б (руководитель Исеева Роза Анатольевна)
2 место - Павлова Регина, 9а (руководитель Хабибуллина Лилия Гаптенуровна)
3 место - Леонтьева Роза, 8а (руководитель Гараева Диляра Салижановна)
Победители награждены дипломами и памятными подарками, остальные участники награждены дипломами.