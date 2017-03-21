Юные таланты Кукмора приняли участие на фестивале «Хрустальные звездочки» (фото)

15 Апрель 2017 | новости

Управлением службы судебных приставов Татарстана был организован Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки». В нем приняли участие около 250 юных звездочек – это дети судебных приставов, сотрудников Пенсионного фонда, министерств внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, налоговой инспекции, Управления исполнения наказаний, Верховного суда, Росреестра, прокуратуры, среди которых выступили и молодые дарования Кукмора.

Танцевальная группа многопрофильного лицея «Искорка» в фестивале заняла второе место. Девочки, занимающиеся под руководством Лейсан Аюповой, достойно выступили в прошлом году в республиканском фестивале «Созвездие-Йолдызлык», и на этот раз из Казани они вернулись с серебряной медалью.

- Старшая дочь Эльвина учится в шестом классе многопрофильного лицея, с малых лет любит танцевать. Хоть в группе «Искорки» занимается лишь два года, занятия посещает с большим удовольствием, всегда радует нас своими успехами. На фестивале девочки выступали в национальных костюмах разных народов, - говорит Гульнара Шакирова, обе дочери которой приняли участие в фестивале. – Младшей дочери всего семь лет. Она учится пению в детской школе искусств под руководством Лилии Нурмиевой. И в фестивале Эмилия вместе с девочками вокального ансамбля «Подружки» Алиной Шакировой, Гузель Мухамметовой исполнила красивую песню на татарском языке. Организация таких конкурсов нужна, так как там дети крепнут духом, находят новых друзей. Поэтому и мы, когда есть возможность, стараемся не оставлять в стороне наших дочерей, которые любят искусство.

В фестивале принял участие сын сотрудника районного отдела внутренних дел – следователя Эльвиры Гарифуллиной Ислам. На баяне он исполнил башкирскую народную мелодию «Карабай».

- В феврале в Министерстве внутренних дел прошел отборочный тур конкурса. Наш сын, одержав там победу, был удостоен выступать и в конкурсе «Хрустальные звездочки», - говорит Эльвира. – Тяга к этому музыкальному инструменту, наверное, Исламу передалась от отца. Когда дети были маленькие, Азат часто играл им на гармони, а Ислам и Алсу танцевали. Также и наши дедушки – баянисты-любители. Ислам вот уже второй год посещает детскую школу искусств, на уроках Гульнары Гариповой с большим желанием познает секреты игры на гармони и баяне. Ислам занял первое место в недавно проведенном в школе конкурсе «Молодые гармонисты». Во время выступления нашего сына на фестивале «Хрустальные звездочки» солисты Большекукморского ансамбля «Сэйлэн» Айзиля Файзуллина и Инсаф Хазиев исполнили башкирский танец. Номер получился оригинальным и красивым. Хоть мы и не прошли во второй тур фестиваля, но зато получили море впечатлений.