Два человека погибли на пожаре в Кукморском районе (фото)

14 Апрель 2017 | новости

(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в 15.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Кукморском районе районе поступила информация о пожаре в частном жилом доме на улице Горной в деревне Кушкет Баш, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия через несколько минут. На месте за 15 минут потушили одноэтажный бревенчатый дом размером 5 на 5 метров, с пристроенной верандой.

После тушения возгорания пожарные осмотрели дом и нашли там вначале тело 76-летнего мужчины, а чуть позже — обгорелый труп 66-летней женщины.

Причины пожара и гибели людей устанавливают пожарные дознаватели.