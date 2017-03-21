В подростковом клубе «Атлант» прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню космонавтики, среди команд Лубянского лесотехнического колледжа, сельской молодежи, учащихся средней школы. Первое место заняла команда сельской молодежи.
В Лубянах прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню космонавтики
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В Республике
Лекции на рынках Казани проведут сотрудники Духовного управления мусульман РТ
Для работников рынка, многие из которых прибыли из Средней Азии, в молельной комнате Вьетнамского рынка пройдут лекции на актуальные темы ислама.
01:31 15.04.2017
Для работников рынка, многие из которых прибыли из Средней Азии, в молельной комнате Вьетнамского рынка пройдут лекции на актуальные темы ислама.
01:31 15.04.2017
Акция по очистке территорий от мусора прошла в Нижнекамске
Специалисты Минэкологии РТ приняли участие в уборке сквера им. Н. В. Лемаева.
00:48 15.04.2017
Специалисты Минэкологии РТ приняли участие в уборке сквера им. Н. В. Лемаева.
00:48 15.04.2017
Глава Высокогорского района РТ встретился с имамами мечетей
Встреча прошла в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
22:44 14.04.2017
Встреча прошла в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
22:44 14.04.2017
США впервые испытали ядерную бомбу B61-12 – видео
Через некоторое время бомба будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D иF-16 MLU, F-35 и PA-200.
21:19 14.04.2017
Через некоторое время бомба будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D иF-16 MLU, F-35 и PA-200.
21:19 14.04.2017
Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
Росреестр РТ: В Татарстане зафиксирован значительный рост регистрации ипотеки
Только с начала года в республике зарегистрировано свыше 20 тыс. ипотек.
21:14 14.04.2017
Только с начала года в республике зарегистрировано свыше 20 тыс. ипотек.
21:14 14.04.2017
За три года в Татарстане капитально отремонтировано 67 объектов ветеринарной службы
Работа ведется в рамках Президентской программы капремонта.
20:10 14.04.2017
Работа ведется в рамках Президентской программы капремонта.
20:10 14.04.2017
Первые фото и интервью Ильгиза Ханова из сгоревшего Храма всех религий
За день хозяин и первый строитель комплекса Ильгиз Ханов при помощи волонтеров и старых друзей рассчитывает отмыть залы от золы и пепла.
20:06 14.04.2017
За день хозяин и первый строитель комплекса Ильгиз Ханов при помощи волонтеров и старых друзей рассчитывает отмыть залы от золы и пепла.
20:06 14.04.2017
ГИБДД: В Татарстане ожидается ухудшение дорожно-метеорологических условий
Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.
19:49 14.04.2017
Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.
19:49 14.04.2017
На Пасху около храмов в Татарстане будут дежурить 260 пожарных
Вместе с сотрудниками МЧС за противопожарной безопасностью будут следить 12 добровольцев.
19:44 14.04.2017
Вместе с сотрудниками МЧС за противопожарной безопасностью будут следить 12 добровольцев.
19:44 14.04.2017
Два человека погибли на пожаре в Кукморском районе
Причины пожара и гибели людей устанавливаю пожарные дознаватели.
19:23 14.04.2017
Причины пожара и гибели людей устанавливаю пожарные дознаватели.
19:23 14.04.2017
Группа женщин-депутатов Казгордумы навестила отделение отказных детей при горбольнице № 18
Участницы группы «Надежда» привезли детям необходимые продукты питания, игрушки и средства гигиены.
19:00 14.04.2017
Участницы группы «Надежда» привезли детям необходимые продукты питания, игрушки и средства гигиены.
19:00 14.04.2017
Ильсур Метшин оценил реализацию программы льготной аренды муниципальных помещений
В прошлом году предприниматели Казани получили возможность арендовать ряд муниципальных помещений на льготных условиях.
18:50 14.04.2017
В прошлом году предприниматели Казани получили возможность арендовать ряд муниципальных помещений на льготных условиях.
18:50 14.04.2017
Фото: в Удмуртии бетономешалка устроила ДТП с участием восьми машин
Водитель бетономешалки, двигаясь задним ходом, столкнулся сразу с семью автомобилями.
18:49 14.04.2017
Водитель бетономешалки, двигаясь задним ходом, столкнулся сразу с семью автомобилями.
18:49 14.04.2017
Татьяна Ларионова посетила приют «Ласка» в Агрызском районе РТ
Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.
18:44 14.04.2017
Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.
18:44 14.04.2017
В ИК-2 запустили арбалетную стрелу с наркотиками
В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.
18:27 14.04.2017
В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.
18:27 14.04.2017
Детям из Раифского приюта вручили подарки государственные судьи
Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.
18:24 14.04.2017
Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.
18:24 14.04.2017
В лесах Татарстана начинается пожароопасный сезон
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.
18:16 14.04.2017
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.
18:16 14.04.2017
В российском Интернете появился новый госресурс для новостей культуры
Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.
17:43 14.04.2017
Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.
17:43 14.04.2017
В Казани напишут первый экологический диктант
Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
17:35 14.04.2017
Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
17:35 14.04.2017
Бывший глава Марий Эл арестован в Москве
Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.
17:34 14.04.2017
Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.
17:34 14.04.2017
Журнал National Geographic Traveler назвал Свияжск одним из главных турнаправлений 2016 года
Издание рекомендует посмотреть на фрески Успенского собора, монастырь и Троицкую церковь.
17:16 14.04.2017
Издание рекомендует посмотреть на фрески Успенского собора, монастырь и Троицкую церковь.
17:16 14.04.2017
В Татарстане прокуратура направила в суд 200 исков в защиту вкладчиков ТФБ
127 исков прокуратуры в защиту вкладчиков ТФБ назначены судом к рассмотрению.
17:02 14.04.2017
127 исков прокуратуры в защиту вкладчиков ТФБ назначены судом к рассмотрению.
17:02 14.04.2017
Хайдар Халиуллин арестован до 12 июня
Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса арестован в рамках расследования уголовного дела, о хищениях средств.
16:51 14.04.2017
Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса арестован в рамках расследования уголовного дела, о хищениях средств.
16:51 14.04.2017
Победителями фестиваля «Студенческая весна-2017» в Набережных Челнах стали НГПУ и педколледж
В финал конкурса вышли 67 творческих номеров.
16:43 14.04.2017
В финал конкурса вышли 67 творческих номеров.
16:43 14.04.2017
В Южно-Сахалинске открылись гастроли театра кукол «Экият»
Обменные гастроли кукольники из Татарстана открыли спектаклем «Три дочери».
16:20 14.04.2017
Обменные гастроли кукольники из Татарстана открыли спектаклем «Три дочери».
16:20 14.04.2017
Прокурор Заинска провел беседу с подростками, которые снимали на видео падающую с балкона женщину
Заинская городская прокуратура завершила проверку в связи видеозаписью в Интернете, вызвавшей широкий общественный резонанс.
15:53 14.04.2017
Заинская городская прокуратура завершила проверку в связи видеозаписью в Интернете, вызвавшей широкий общественный резонанс.
15:53 14.04.2017
Комплексные проверки гостиниц, задействованных в Кубке конфедераций, начнутся в апреле
Роспотребнадзор и ТПП Татарстана договорились обсудить с отельерами проблемные вопросы.
15:50 14.04.2017
Роспотребнадзор и ТПП Татарстана договорились обсудить с отельерами проблемные вопросы.
15:50 14.04.2017
Самолет Ту-144 готовят к перевозке к зданию КНИТУ-КАИ на Четаева
В настоящее время воздушное судно готовят к погрузке.
15:43 14.04.2017
В настоящее время воздушное судно готовят к погрузке.
15:43 14.04.2017
139 работникам предприятий Чистопольского и Азнакаевского районов выплатили долги по зарплате
Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.
15:25 14.04.2017
Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.
15:25 14.04.2017
С начала 2017 года Роспотребнадзор закрыл почти столько же предприятий, сколько за весь 2016 год
Временное закрытие предприятий торговли в ведомстве считают наиболее действенной мерой.
15:18 14.04.2017
Временное закрытие предприятий торговли в ведомстве считают наиболее действенной мерой.
15:18 14.04.2017