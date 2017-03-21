В Лубянах прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню космонавтики

В Республике

Лекции на рынках Казани проведут сотрудники Духовного управления мусульман РТ

Для работников рынка, многие из которых прибыли из Средней Азии, в молельной комнате Вьетнамского рынка пройдут лекции на актуальные темы ислама.

01:31 15.04.2017 Для работников рынка, многие из которых прибыли из Средней Азии, в молельной комнате Вьетнамского рынка пройдут лекции на актуальные темы ислама.

Акция по очистке территорий от мусора прошла в Нижнекамске

Специалисты Минэкологии РТ приняли участие в уборке сквера им. Н. В. Лемаева.

00:48 15.04.2017 Специалисты Минэкологии РТ приняли участие в уборке сквера им. Н. В. Лемаева.

Глава Высокогорского района РТ встретился с имамами мечетей

Встреча прошла в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

22:44 14.04.2017 Встреча прошла в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

США впервые испытали ядерную бомбу B61-12 – видео

Через некоторое время бомба будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D иF-16 MLU, F-35 и PA-200.

21:19 14.04.2017 Через некоторое время бомба будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D иF-16 MLU, F-35 и PA-200.

Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

13:22 14.04.2017 190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

Росреестр РТ: В Татарстане зафиксирован значительный рост регистрации ипотеки

Только с начала года в республике зарегистрировано свыше 20 тыс. ипотек.

21:14 14.04.2017 Только с начала года в республике зарегистрировано свыше 20 тыс. ипотек.

За три года в Татарстане капитально отремонтировано 67 объектов ветеринарной службы

Работа ведется в рамках Президентской программы капремонта.

20:10 14.04.2017 Работа ведется в рамках Президентской программы капремонта.

Первые фото и интервью Ильгиза Ханова из сгоревшего Храма всех религий

За день хозяин и первый строитель комплекса Ильгиз Ханов при помощи волонтеров и старых друзей рассчитывает отмыть залы от золы и пепла.

20:06 14.04.2017 За день хозяин и первый строитель комплекса Ильгиз Ханов при помощи волонтеров и старых друзей рассчитывает отмыть залы от золы и пепла.

ГИБДД: В Татарстане ожидается ухудшение дорожно-метеорологических условий

Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.

19:49 14.04.2017 Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.

На Пасху около храмов в Татарстане будут дежурить 260 пожарных

Вместе с сотрудниками МЧС за противопожарной безопасностью будут следить 12 добровольцев.

19:44 14.04.2017 Вместе с сотрудниками МЧС за противопожарной безопасностью будут следить 12 добровольцев.

Два человека погибли на пожаре в Кукморском районе

Причины пожара и гибели людей устанавливаю пожарные дознаватели.

19:23 14.04.2017 Причины пожара и гибели людей устанавливаю пожарные дознаватели.

Группа женщин-депутатов Казгордумы навестила отделение отказных детей при горбольнице № 18

Участницы группы «Надежда» привезли детям необходимые продукты питания, игрушки и средства гигиены.

19:00 14.04.2017 Участницы группы «Надежда» привезли детям необходимые продукты питания, игрушки и средства гигиены.

Ильсур Метшин оценил реализацию программы льготной аренды муниципальных помещений

В прошлом году предприниматели Казани получили возможность арендовать ряд муниципальных помещений на льготных условиях.

18:50 14.04.2017 В прошлом году предприниматели Казани получили возможность арендовать ряд муниципальных помещений на льготных условиях.

Фото: в Удмуртии бетономешалка устроила ДТП с участием восьми машин

Водитель бетономешалки, двигаясь задним ходом, столкнулся сразу с семью автомобилями.

18:49 14.04.2017 Водитель бетономешалки, двигаясь задним ходом, столкнулся сразу с семью автомобилями.

Татьяна Ларионова посетила приют «Ласка» в Агрызском районе РТ

Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.

18:44 14.04.2017 Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.

В ИК-2 запустили арбалетную стрелу с наркотиками

В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.

18:27 14.04.2017 В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.

Детям из Раифского приюта вручили подарки государственные судьи

Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.

18:24 14.04.2017 Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.

В лесах Татарстана начинается пожароопасный сезон

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.

18:16 14.04.2017 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.

В российском Интернете появился новый госресурс для новостей культуры

Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.

17:43 14.04.2017 Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.

В Казани напишут первый экологический диктант

Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

17:35 14.04.2017 Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

Бывший глава Марий Эл арестован в Москве

Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.

17:34 14.04.2017 Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.

Журнал National Geographic Traveler назвал Свияжск одним из главных турнаправлений 2016 года

Издание рекомендует посмотреть на фрески Успенского собора, монастырь и Троицкую церковь.

17:16 14.04.2017 Издание рекомендует посмотреть на фрески Успенского собора, монастырь и Троицкую церковь.

В Татарстане прокуратура направила в суд 200 исков в защиту вкладчиков ТФБ

127 исков прокуратуры в защиту вкладчиков ТФБ назначены судом к рассмотрению.

17:02 14.04.2017 127 исков прокуратуры в защиту вкладчиков ТФБ назначены судом к рассмотрению.

Хайдар Халиуллин арестован до 12 июня

Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса арестован в рамках расследования уголовного дела, о хищениях средств.

16:51 14.04.2017 Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса арестован в рамках расследования уголовного дела, о хищениях средств.

Победителями фестиваля «Студенческая весна-2017» в Набережных Челнах стали НГПУ и педколледж

В финал конкурса вышли 67 творческих номеров.

16:43 14.04.2017 В финал конкурса вышли 67 творческих номеров.

В Южно-Сахалинске открылись гастроли театра кукол «Экият»

Обменные гастроли кукольники из Татарстана открыли спектаклем «Три дочери».

16:20 14.04.2017 Обменные гастроли кукольники из Татарстана открыли спектаклем «Три дочери».

Прокурор Заинска провел беседу с подростками, которые снимали на видео падающую с балкона женщину

Заинская городская прокуратура завершила проверку в связи видеозаписью в Интернете, вызвавшей широкий общественный резонанс.

15:53 14.04.2017 Заинская городская прокуратура завершила проверку в связи видеозаписью в Интернете, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Комплексные проверки гостиниц, задействованных в Кубке конфедераций, начнутся в апреле

Роспотребнадзор и ТПП Татарстана договорились обсудить с отельерами проблемные вопросы.

15:50 14.04.2017 Роспотребнадзор и ТПП Татарстана договорились обсудить с отельерами проблемные вопросы.

Самолет Ту-144 готовят к перевозке к зданию КНИТУ-КАИ на Четаева

В настоящее время воздушное судно готовят к погрузке.

15:43 14.04.2017 В настоящее время воздушное судно готовят к погрузке.

139 работникам предприятий Чистопольского и Азнакаевского районов выплатили долги по зарплате

Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.

15:25 14.04.2017 Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.