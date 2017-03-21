Гороскоп на 15 апреля: Скорпионы разберутся с черной дырой в кошельке, а Водолеи поищут удовольствия

14 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 15 апреля: Скорпионы разберутся с черной дырой в кошельке, а Водолеи поищут удовольствия

Звезды гороскопа могут провоцировать придирчивость и ворчливость, сдерживать которую будет труднее обычного. Раздражение способно вспыхивать на пустом месте, а бурные ссоры – разгораться из мелочей. Не удивляйтесь, если заметите, что многие вокруг заняты выяснением отношений, пытаясь докопаться до истины и понять, кто прав, а кто виноват: такое поведение вполне характерно для этого дня. Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми – именно там есть реальные шансы преуспеть.

ОВЕН

Главным врагом Овна может стать его собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.

ТЕЛЕЦ

Самолюбие Тельца будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Тельца обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять их к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому Близнецам полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!

РАК

Рак может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день его взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Рака раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!

Именинники 15 апреля:

 

• Георгий • Григорий • Егор • Ефим • Поликарп • Савва • Тит

ЛЕВ

Льву лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Льва будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

ДЕВА

Чтобы этот день прошел у Девы позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Деву сильнее, чем грязь и мусор в ее квартире. Даже банальные крошки на столе могут испортить Деве настроение на весь день, из-за чего и все остальные ее дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Деву на позитивное течение дел.

ВЕСЫ

Весы могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Весы не хотят провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, им лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте делать окружающим замечания! Только хуже будет.

СКОРПИОН

Скорпион имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?» Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Скорпиона в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Стрельцу придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого день у Стрельца пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

КОЗЕРОГ

Лучшее, что может сделать Козерог – это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела Козерогу лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.

ВОДОЛЕЙ

Центральное место в планах Водолея будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Водолея будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и  завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры.

РЫБЫ

На протяжении дня Рыбы будут испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Рыбам неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

ampravda.ru


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