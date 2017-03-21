В ДТП погиб водитель (фото)

14 Апрель 2017 | новости

(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). Сегодня ночью в Бугульминском районе в ДТП пострадали три человека, один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла около трех часов ночи возле дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме. Как стало известно, водитель автомобиля «Хендэ Солярис» с тремя пассажирами не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП один человек погиб. Его личность в данный момент устанавливается. Еще трое пострадали: 26-летний мужчина получил закрытый перелом левой ключицы, 28-летний – ушиб грудной клетки и закрытый перелом позвоночника и 29-летний мужчина – закрытый перелом бедра.

Пожарные ПСЧ № 64 извлекли пострадавших их разбитого авто, оказали им первую помощь и передали медикам. После чего пожарные перевернули автомобиль и отключили его аккумулятор, чтобы он не загорелся.

Все подробности случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.