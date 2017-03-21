Девушка сдвинула с места КамАЗ весом 16 тонн (видео)

В Республике

Татьяна Ларионова посетила приют «Ласка» в Агрызском районе РТ

Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.

18:44 14.04.2017 Зампред Госсовета РТ отметила, что в приюте создана теплая и комфортная атмосфера для детей.

В ИК-2 запустили арбалетную стрелу с наркотиками

В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.

18:27 14.04.2017 В двух свертках, прикрепленных к стреле, находилось 10 г гашиша.

Детям из Раифского приюта вручили подарки государственные судьи

Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.

18:24 14.04.2017 Ребятам подарили компьютер, спортивную одежду и сертификат на 50 тысяч рублей.

В лесах Татарстана начинается пожароопасный сезон

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.

18:16 14.04.2017 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы до 200 тысяч рублей.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

13:22 14.04.2017 190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

В российском Интернете появился новый госресурс для новостей культуры

Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.

17:43 14.04.2017 Портал с последними новостями из регионов страны имеет раздел о культуре.

В Казани напишут первый экологический диктант

Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

17:35 14.04.2017 Экодиктант состоит из 35 теоретических и практических вопросов, составленных студентами биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

Бывший глава Марий Эл арестован в Москве

Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.

17:34 14.04.2017 Защита Леонида Маркелова предлагала внести залог от трех до пяти миллионов рублей.

Журнал National Geographic Traveler назвал Свияжск одним из главных турнаправлений 2016 года

Издание рекомендует посмотреть на фрески Успенского собора, монастырь и Троицкую церковь.

17:16 14.04.2017 Издание рекомендует посмотреть на фрески Успенского собора, монастырь и Троицкую церковь.

В Татарстане прокуратура направила в суд 200 исков в защиту вкладчиков ТФБ

127 исков прокуратуры в защиту вкладчиков ТФБ назначены судом к рассмотрению.

17:02 14.04.2017 127 исков прокуратуры в защиту вкладчиков ТФБ назначены судом к рассмотрению.

Хайдар Халиуллин арестован до 12 июня

Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса арестован в рамках расследования уголовного дела, о хищениях средств.

16:51 14.04.2017 Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса арестован в рамках расследования уголовного дела, о хищениях средств.

Победителями фестиваля «Студенческая весна-2017» в Набережных Челнах стали НГПУ и педколледж

В финал конкурса вышли 67 творческих номеров.

16:43 14.04.2017 В финал конкурса вышли 67 творческих номеров.

В Южно-Сахалинске открылись гастроли театра кукол «Экият»

Обменные гастроли кукольники из Татарстана открыли спектаклем «Три дочери».

16:20 14.04.2017 Обменные гастроли кукольники из Татарстана открыли спектаклем «Три дочери».

Прокурор Заинска провел беседу с подростками, которые снимали на видео падающую с балкона женщину

Заинская городская прокуратура завершила проверку в связи видеозаписью в Интернете, вызвавшей широкий общественный резонанс.

15:53 14.04.2017 Заинская городская прокуратура завершила проверку в связи видеозаписью в Интернете, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Комплексные проверки гостиниц, задействованных в Кубке конфедераций, начнутся в апреле

Роспотребнадзор и ТПП Татарстана договорились обсудить с отельерами проблемные вопросы.

15:50 14.04.2017 Роспотребнадзор и ТПП Татарстана договорились обсудить с отельерами проблемные вопросы.

Самолет Ту-144 готовят к перевозке к зданию КНИТУ-КАИ на Четаева

В настоящее время воздушное судно готовят к погрузке.

15:43 14.04.2017 В настоящее время воздушное судно готовят к погрузке.

139 работникам предприятий Чистопольского и Азнакаевского районов выплатили долги по зарплате

Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.

15:25 14.04.2017 Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.

С начала 2017 года Роспотребнадзор закрыл почти столько же предприятий, сколько за весь 2016 год

Временное закрытие предприятий торговли в ведомстве считают наиболее действенной мерой.

15:18 14.04.2017 Временное закрытие предприятий торговли в ведомстве считают наиболее действенной мерой.

Совет ветеранов передал Нацмузею РТ архив из двух тысяч фото времен Великой Отечественной войны

Церемония подписания договора о передаче прошла в музее истории Великой Отечественной войны Казанского Кремля.

15:00 14.04.2017 Церемония подписания договора о передаче прошла в музее истории Великой Отечественной войны Казанского Кремля.

Татпотребсоюз завоевал три награды всероссийского соревнования среди региональных союзов

Соответствующая телеграмма была направлена на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.

15:00 14.04.2017 Соответствующая телеграмма была направлена на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Болельщиков просят прибыть заранее на матч «Рубина» с «Краснодаром»

Матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».

14:42 14.04.2017 Матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».

В Татарстане отмечен рост числа ревматических больных

Причиной увеличения заболеваемости стало существенное улучшение уровня диагностики.

14:27 14.04.2017 Причиной увеличения заболеваемости стало существенное улучшение уровня диагностики.

В Нижнекамске осудят директора за уклонение от уплаты налогов на 21 млн

В настоящее время предприятие «Монтажэнергохимзащита-НК» находится в стадии банкротства.

14:23 14.04.2017 В настоящее время предприятие «Монтажэнергохимзащита-НК» находится в стадии банкротства.

В Казани пройдет благотворительный хоккейный турнир

Средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям-сиротам.

14:14 14.04.2017 Средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям-сиротам.

Следствие просит арестовать директора телекомпании «Регион 12» по делу экс-главы Марий Эл

Кожанова является фигуранткой коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

13:57 14.04.2017 Кожанова является фигуранткой коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Фото: В парке Горького скорая провалилась в фонтан

Второй автомобиль с медиками прибыл после того, как первый провалился в фонтан, для того чтобы оказать помощь пожилому человеку.

13:33 14.04.2017 Второй автомобиль с медиками прибыл после того, как первый провалился в фонтан, для того чтобы оказать помощь пожилому человеку.

Главный ревматолог России: «В Татарстане понимают приоритеты современной медицины»

В XXI веке проблема поражения опорно-двигательного аппарата стала чрезвычайно актуальной.

12:50 14.04.2017 В XXI веке проблема поражения опорно-двигательного аппарата стала чрезвычайно актуальной.

Главный архитектор генплана Казани: Меня напугала высота башенного крана у Шамовской больницы

Сергей Саначин считает, что при такой высоте «стрелы» застройщик мог задумать не реставрацию, а строительство высотки.

12:37 14.04.2017 Сергей Саначин считает, что при такой высоте «стрелы» застройщик мог задумать не реставрацию, а строительство высотки.

В Бугульминском районе в ДТП погиб водитель

Авария произошла около трех часов ночи возде дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме.

11:51 14.04.2017 Авария произошла около трех часов ночи возде дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме.

В Татарстане планируется увеличить грантовую поддержку благотворительных организаций

Мэр Казани провел встречу с благотворительными организациями и обсудил возможность их участия в конкурсах на соискание грантов.

11:24 14.04.2017 Мэр Казани провел встречу с благотворительными организациями и обсудил возможность их участия в конкурсах на соискание грантов.