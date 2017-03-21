Девушка сдвинула с места КамАЗ весом 16 тонн (видео)

Сегодня, 14 апреля в Улан-Удэ знаменитая спортсменка Оксана Кошелева сдвинула с места КАМАЗ весом 16 тонн. Девушка-пауэрлифтер при весе в 73 килограмма смогла сдвинуть грузовик на три метра.
Об этом сообщают "Вести Камаза".
14 Апрель 2017 | новости Печать
Сегодня, 14 апреля в Улан-Удэ знаменитая спортсменка Оксана Кошелева сдвинула с места КАМАЗ весом 16 тонн. Девушка-пауэрлифтер при весе в 73 килограмма смогла сдвинуть грузовик на три метра.
Об этом сообщают "Вести Камаза".
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru