В Кукморе прокуратура начала проверку по сообщению в социальной сети о возможном хищении щебня, приобретенного на средства самообложения местных жителей

Поводом для прокурорского вмешательства стала информация в группе «Подслушано Кукмор» в социальной сети «ВКонтакте» о хищении щебня, приобретенного на средства самообложения граждан и приготовленного для строительства дорог. Соответствующая информация направлена в органы внутренних дел для проверки доводов о хищении. Одновременно прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления в части обеспечения сохранности имущества, приобретенного на средства самообложения граждан.
При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.