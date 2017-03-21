Госдума одобрила запрет на использование в именах детей цифр

14 Апрель 2017 | новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов. Если в рамках первого чтения поправок депутаты долго спорили, то основное чтение не вызывало дискуссии. Между тем законопроект сильно изменился.

Как рассказала депутатам докладчик Ирина Белых ("ЕР") в поправки добавили положение о фамилиях. Ребенку может быть присвоена двойная фамилия. При этом фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. Устанавливается, что у полнородных братьев и сестер должны быть одинаковые двойные фамилии.

Белых привела в пример, когда это пригодится: "Если женщина является последней в роду и хочет сохранить родовую фамилию". Тогда она сможет сохранить ее, дав ребенку свою фамилию через дефис с фамилией мужа. Если один из родителей имеет двойную фамилию, то присоединять третью часть нельзя, подчеркнула Белых.

Важное изменение касается имен-аббревиатур. Есть очень удачные и традиционные имена, сказала парламентарий.

Ее коллега по фракции Андрей Исаев рассказал журналистам, что депутаты решили не запрещать имена-аббревиатуры, которые сейчас утратили свое идеологическое содержание и стали обычными именами, например, Ким (Коммунистический интернационал молодежи) или такое сокращение, как Владлен (Владимир Ленин).

"Если мы пойдем по пути запрета сокращений, то придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от "владеть миром", - добавил он.

Из запрета был исключен и дефис, так что детям по-прежнему можно будет давать "двойные и тройные имена". Например, в органах ЗАГС давали такие примеры: Николай-Никита-Нил, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Полина-Полина, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, София-Солнышко.

Устраняется еще одна ключевая норма. В прежней версии было указано: если родители назовут ребенка неправильно, то через месяц с ним поступают так, как с оставшимся без попечения родителей. То есть ему может быть насильственно присвоено имя. Эту норму профильный комитет убрал.