Кукморская дзюдоистка заняла 3 местов в XI Спартакиаде учащихся Республики Татарстан

В Республике

139 работникам предприятий Чистопольского и Азнакаевского районов выплатили долги по зарплате

Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.

15:25 14.04.2017 Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Роспотребнадзор по РТ с начала года временно закрыл столько предприятий, сколько за весь 2016 год

В ведомстве эту обеспечительную меру считают наиболее действенной, так как стоит прямая задача устранить нарушения.

15:18 14.04.2017 В ведомстве эту обеспечительную меру считают наиболее действенной, так как стоит прямая задача устранить нарушения.

Совет ветеранов передал Нацмузею РТ архив из двух тысяч фото времен Великой Отечественной войны

Церемония подписания договора о передаче прошла в музее истории Великой Отечественной войны Казанского Кремля.

15:00 14.04.2017 Церемония подписания договора о передаче прошла в музее истории Великой Отечественной войны Казанского Кремля.

Татпотребсоюз завоевал три награды всероссийского соревнования среди региональных союзов

Соответствующая телеграмма была направлена на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.

15:00 14.04.2017 Соответствующая телеграмма была направлена на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

13:22 14.04.2017 190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

Болельщиков просят прибыть заранее на матч «Рубина» с «Краснодаром»

Матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».

14:42 14.04.2017 Матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».

В Татарстане отмечен рост числа ревматических больных

Причиной увеличения заболеваемости стало существенное улучшение уровня диагностики.

14:27 14.04.2017 Причиной увеличения заболеваемости стало существенное улучшение уровня диагностики.

В Нижнекамске осудят директора за уклонение от уплаты налогов на 21 млн

В настоящее время предприятие «Монтажэнергохимзащита-НК» находится в стадии банкротства.

14:23 14.04.2017 В настоящее время предприятие «Монтажэнергохимзащита-НК» находится в стадии банкротства.

В Казани пройдет благотворительный хоккейный турнир

Средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям-сиротам.

14:14 14.04.2017 Средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям-сиротам.

Следствие просит арестовать директора телекомпании «Регион 12» по делу экс-главы Марий Эл

Кожанова является фигуранткой коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

13:57 14.04.2017 Кожанова является фигуранткой коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Фото: В парке Горького скорая провалилась в фонтан

Второй автомобиль с медиками прибыл после того, как первый провалился в фонтан, для того, чтобы оказать помощь пожилому человеку.

13:33 14.04.2017 Второй автомобиль с медиками прибыл после того, как первый провалился в фонтан, для того, чтобы оказать помощь пожилому человеку.

Главный ревматолог России: «В Татарстане понимают приоритеты современной медицины»

В XXI веке проблема поражения опорно-двигательного аппарата стала чрезвычайно актуальной.

12:50 14.04.2017 В XXI веке проблема поражения опорно-двигательного аппарата стала чрезвычайно актуальной.

Главный архитектор генплана Казани: Меня напугала высота башенного крана у Шамовской больницы

Сергей Саначин считает, что при такой высоте «стрелы» застройщик мог задумать не реставрацию, а строительство высотки.

12:37 14.04.2017 Сергей Саначин считает, что при такой высоте «стрелы» застройщик мог задумать не реставрацию, а строительство высотки.

В Бугульминском районе в ДТП погиб водитель

Авария произошла около трех часов ночи возде дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме.

11:51 14.04.2017 Авария произошла около трех часов ночи возде дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме.

В Татарстане планируется увеличить грантовую поддержку благотворительных организаций

Мэр Казани провел встречу с благотворительными организациями и обсудил возможность их участия в конкурсах на соискание грантов.

11:24 14.04.2017 Мэр Казани провел встречу с благотворительными организациями и обсудил возможность их участия в конкурсах на соискание грантов.

В Татарстане полицейские изъяли более пяти килограммов синтетики

По примерным оценкам, количество изъятого наркотика было рассчитано на 100 тысяч разовых доз.

11:15 14.04.2017 По примерным оценкам, количество изъятого наркотика было рассчитано на 100 тысяч разовых доз.

В РТ завершился зональный этап конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»

Из 143 представленных кандидатур были отобраны 56 человек по 10 номинациям для участия в заключительном республиканском этапе конкурса.

11:03 14.04.2017 Из 143 представленных кандидатур были отобраны 56 человек по 10 номинациям для участия в заключительном республиканском этапе конкурса.

Задержаны шесть подозреваемых в обстреле автомобиля в Бавлинском районе

Злоумышленники вымогали у потерпевшего 100 тысяч рублей.

10:46 14.04.2017 Злоумышленники вымогали у потерпевшего 100 тысяч рублей.

В Советском районе экологи обнаружили свалки мусора

Инспекторы Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование ТБО на улицах Поперечно-Ноксинская и Торфяная.

10:22 14.04.2017 Инспекторы Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование ТБО на улицах Поперечно-Ноксинская и Торфяная.

Свыше 270 тысяч рублей было собрано благотворителями для казанского соцприюта «Гаврош»

В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.

09:25 14.04.2017 В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.

В США подросток застрелился в прямом эфире

Мальчик демонстрировал в Инстаграм пистолет и случайно нажал на курок.

09:14 14.04.2017 Мальчик демонстрировал в Инстаграм пистолет и случайно нажал на курок.

14,5 тысячи мест предложили соискателям на ярмарке вакансий в Казани

Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.

09:14 14.04.2017 Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.

В Казань прибывает поезд Пасхального фестиваля Валерия Гергиева

В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.

08:32 14.04.2017 В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.

Общество охраны памятников намерено подать в суд на исполком Казани за пожары на объектах культуры

Прецедент, по мнению главного архитектора генплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.

07:29 14.04.2017 Прецедент, по мнению главного архитектора генплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.

Студенты Лубянского лесотехнического колледжа прошли в финал WorldskillsRussia-2017

Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».

05:28 14.04.2017 Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».

Казанские дошколята приняли участие в акции по сбору батареек

За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».

02:22 14.04.2017 За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».

Проект «Сможем вместе» обсудят в социальных приютах для детей Агрызского и Менделеевского районов

В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.

23:05 13.04.2017 В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.

УНИКС обыграл «Астану» в последней игре регулярного чемпионата

Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.

21:01 13.04.2017 Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.

Еще три медали завоевали татарстанские стрелки на первенстве России среди юниоров

Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.

20:57 13.04.2017 Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.

В Нижнекамске прошел третий чемпионат по игре в длинные нарды

В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.

20:50 13.04.2017 В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.