В Казани воспитанники отделения самбо спортшколы «Зилант» приняли участие в XI Спартакиаде учащихся Республики Татарстан по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. Ангелина Николаева заняла 3 место.
Кукморская дзюдоистка заняла 3 местов в XI Спартакиаде учащихся Республики Татарстан
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В Республике
139 работникам предприятий Чистопольского и Азнакаевского районов выплатили долги по зарплате
Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.
15:25 14.04.2017
Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.
15:25 14.04.2017
Роспотребнадзор по РТ с начала года временно закрыл столько предприятий, сколько за весь 2016 год
В ведомстве эту обеспечительную меру считают наиболее действенной, так как стоит прямая задача устранить нарушения.
15:18 14.04.2017
В ведомстве эту обеспечительную меру считают наиболее действенной, так как стоит прямая задача устранить нарушения.
15:18 14.04.2017
Совет ветеранов передал Нацмузею РТ архив из двух тысяч фото времен Великой Отечественной войны
Церемония подписания договора о передаче прошла в музее истории Великой Отечественной войны Казанского Кремля.
15:00 14.04.2017
Церемония подписания договора о передаче прошла в музее истории Великой Отечественной войны Казанского Кремля.
15:00 14.04.2017
Татпотребсоюз завоевал три награды всероссийского соревнования среди региональных союзов
Соответствующая телеграмма была направлена на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.
15:00 14.04.2017
Соответствующая телеграмма была направлена на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.
15:00 14.04.2017
Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
Болельщиков просят прибыть заранее на матч «Рубина» с «Краснодаром»
Матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».
14:42 14.04.2017
Матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».
14:42 14.04.2017
В Татарстане отмечен рост числа ревматических больных
Причиной увеличения заболеваемости стало существенное улучшение уровня диагностики.
14:27 14.04.2017
Причиной увеличения заболеваемости стало существенное улучшение уровня диагностики.
14:27 14.04.2017
В Нижнекамске осудят директора за уклонение от уплаты налогов на 21 млн
В настоящее время предприятие «Монтажэнергохимзащита-НК» находится в стадии банкротства.
14:23 14.04.2017
В настоящее время предприятие «Монтажэнергохимзащита-НК» находится в стадии банкротства.
14:23 14.04.2017
В Казани пройдет благотворительный хоккейный турнир
Средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям-сиротам.
14:14 14.04.2017
Средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям-сиротам.
14:14 14.04.2017
Следствие просит арестовать директора телекомпании «Регион 12» по делу экс-главы Марий Эл
Кожанова является фигуранткой коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.
13:57 14.04.2017
Кожанова является фигуранткой коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.
13:57 14.04.2017
Фото: В парке Горького скорая провалилась в фонтан
Второй автомобиль с медиками прибыл после того, как первый провалился в фонтан, для того, чтобы оказать помощь пожилому человеку.
13:33 14.04.2017
Второй автомобиль с медиками прибыл после того, как первый провалился в фонтан, для того, чтобы оказать помощь пожилому человеку.
13:33 14.04.2017
Главный ревматолог России: «В Татарстане понимают приоритеты современной медицины»
В XXI веке проблема поражения опорно-двигательного аппарата стала чрезвычайно актуальной.
12:50 14.04.2017
В XXI веке проблема поражения опорно-двигательного аппарата стала чрезвычайно актуальной.
12:50 14.04.2017
Главный архитектор генплана Казани: Меня напугала высота башенного крана у Шамовской больницы
Сергей Саначин считает, что при такой высоте «стрелы» застройщик мог задумать не реставрацию, а строительство высотки.
12:37 14.04.2017
Сергей Саначин считает, что при такой высоте «стрелы» застройщик мог задумать не реставрацию, а строительство высотки.
12:37 14.04.2017
В Бугульминском районе в ДТП погиб водитель
Авария произошла около трех часов ночи возде дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме.
11:51 14.04.2017
Авария произошла около трех часов ночи возде дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме.
11:51 14.04.2017
В Татарстане планируется увеличить грантовую поддержку благотворительных организаций
Мэр Казани провел встречу с благотворительными организациями и обсудил возможность их участия в конкурсах на соискание грантов.
11:24 14.04.2017
Мэр Казани провел встречу с благотворительными организациями и обсудил возможность их участия в конкурсах на соискание грантов.
11:24 14.04.2017
В Татарстане полицейские изъяли более пяти килограммов синтетики
По примерным оценкам, количество изъятого наркотика было рассчитано на 100 тысяч разовых доз.
11:15 14.04.2017
По примерным оценкам, количество изъятого наркотика было рассчитано на 100 тысяч разовых доз.
11:15 14.04.2017
В РТ завершился зональный этап конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
Из 143 представленных кандидатур были отобраны 56 человек по 10 номинациям для участия в заключительном республиканском этапе конкурса.
11:03 14.04.2017
Из 143 представленных кандидатур были отобраны 56 человек по 10 номинациям для участия в заключительном республиканском этапе конкурса.
11:03 14.04.2017
Задержаны шесть подозреваемых в обстреле автомобиля в Бавлинском районе
Злоумышленники вымогали у потерпевшего 100 тысяч рублей.
10:46 14.04.2017
Злоумышленники вымогали у потерпевшего 100 тысяч рублей.
10:46 14.04.2017
В Советском районе экологи обнаружили свалки мусора
Инспекторы Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование ТБО на улицах Поперечно-Ноксинская и Торфяная.
10:22 14.04.2017
Инспекторы Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование ТБО на улицах Поперечно-Ноксинская и Торфяная.
10:22 14.04.2017
Свыше 270 тысяч рублей было собрано благотворителями для казанского соцприюта «Гаврош»
В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.
09:25 14.04.2017
В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.
09:25 14.04.2017
В США подросток застрелился в прямом эфире
Мальчик демонстрировал в Инстаграм пистолет и случайно нажал на курок.
09:14 14.04.2017
Мальчик демонстрировал в Инстаграм пистолет и случайно нажал на курок.
09:14 14.04.2017
14,5 тысячи мест предложили соискателям на ярмарке вакансий в Казани
Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.
09:14 14.04.2017
Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.
09:14 14.04.2017
В Казань прибывает поезд Пасхального фестиваля Валерия Гергиева
В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.
08:32 14.04.2017
В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.
08:32 14.04.2017
Общество охраны памятников намерено подать в суд на исполком Казани за пожары на объектах культуры
Прецедент, по мнению главного архитектора генплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.
07:29 14.04.2017
Прецедент, по мнению главного архитектора генплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.
07:29 14.04.2017
Студенты Лубянского лесотехнического колледжа прошли в финал WorldskillsRussia-2017
Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».
05:28 14.04.2017
Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».
05:28 14.04.2017
Казанские дошколята приняли участие в акции по сбору батареек
За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».
02:22 14.04.2017
За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».
02:22 14.04.2017
Проект «Сможем вместе» обсудят в социальных приютах для детей Агрызского и Менделеевского районов
В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.
23:05 13.04.2017
В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.
23:05 13.04.2017
УНИКС обыграл «Астану» в последней игре регулярного чемпионата
Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.
21:01 13.04.2017
Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.
21:01 13.04.2017
Еще три медали завоевали татарстанские стрелки на первенстве России среди юниоров
Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.
20:57 13.04.2017
Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.
20:57 13.04.2017
В Нижнекамске прошел третий чемпионат по игре в длинные нарды
В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.
20:50 13.04.2017
В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.
20:50 13.04.2017
Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».
20:45 13.04.2017
Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».
20:45 13.04.2017