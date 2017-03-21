KazanSummit 2017 расширяет горизонты

14 Апрель 2017 | новости Печать

KazanSummit 2017 расширяет горизонты

Грядущей весной столица республики Татарстан вновь примет Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), ставший за последние годы главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit2017 состоится 18-21 мая.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". В рамках деятельности группы Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан ведет работу по подготовке KazanSummit 2017. Создана ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

Количество зарегистрировавшихся участников в KazanSummit в мае 2016 установило рекорд: более 1550 участников прибыли из 51 страны мира, тем самым Саммит зарекомендовал себя как самое многочисленное и интернациональное мероприятие за всю 8-ми летнюю историю. Это событие собрало множество правительственных лиц. Из числа высокопоставленных гостей Казань посетили послы из 14 стран Организации исламского сотрудничества. Кроме того, значимым стало присутствие на международной площадке представителей профильных министерств и ведомств Египта, Гамбии, Бахрейна, Туркменистана, Афганистана, Азербайджана и ОАЭ.

photo5443027727012702139

А одна из самых вдохновляющих речей Пленарного заседания принадлежала Юсефу Аль-Усеймину, который на тот момент был руководителем канцелярии Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС), а с ноября 2016 возглавляет ОИС, сменив на посту Ияда Мадани. В этом году генеральный секретарь ОИС также не пропустит  наступающее событие. На прошедшей 8 февраля 2017 года встрече с Президентом Республики Татарстан Юсеф Аль-Усеймин сказал: «Я лично приму участие в предстоящем KazanSummit 2017». Кстати, перемены не обошли стороной и Исламский банк развития (ИБР), его новым руководителем стал д-р Бандар Хаджар, который подтвердил участие делегации ИБР в KazanSummit 2017. Приемники продолжают политику в фарватере предыдущих руководителей, сделав ставку на партнерское взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Высокопоставленные гости отметили качественный уровень проведения саммита, убедившись в том, что Татарстан - надежная площадка для инвестиций. Было подписано 15 различных договоров, что говорит об эффективности сотрудничества. Так, подготовив на прошлом Саммите почву, уже следующей весной Казань соберет не только официальных лиц, но и множество бизнес-партнеров. На это и была сделана ставка руководителя Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талии Минуллиной, ведь KazanSummit - это долгосрочный проект, и планы на него большие не только у высших чинов, но и в первую очередь у предпринимателей.

photo5443027727012702138

Среди участников KazanSummit 2017  ожидаются более 2000 гостей из 50 стран мира: Послы и Министры стран исламского мира, представители российских и иностранных финансовых институтов, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены, медийные личности и не менее 200 представителей СМИ. Своё присутствие уже подтвердил Министр экономики Турции Нихат Зейбекдж, Министр развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Мохаммед Абделькефи, Министр экономики Киргизской Республики Арзыбек Кожошев, Заместитель министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов  Абдалла Ахмед Аль Салех. Также Саммит посетит Давуд аль Шазави, президент Annual Investment Meeting (AIM) - крупнейшего ежегодного инвестиционного форума, который проходит в ОАЭ, Дубаи. Более того, одним из партнёров предстоящего Саммита выступает Всемирная ассоциация инвестиционных агентств (WAIPA) и её делегацию на мероприятии возглавит Исполнительный директор WAIPA Бостиан Скалар.  Мишаль Хамид Кану выступит спикером на пленарном заседании Саммита.  Арабский бизнесмен, председатель совета директоров компании The Kanoo Group,  входит в список «Богатейшие арабы мира». Личное участие также примут Управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов, Председатель «Внешэкономбанк» Сергей Горьков, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, Руководитель Федерального агентства по туризму «РОСТУРИЗМ» Олег Сафонов, Посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, генеральный секретарь CIBAFI (Генеральный совет исламских банков и финансовых учреждений) Абделила Белатик, Первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, Президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Кабаев, Директор Департамента инвестиционных проектов Нурали Резванов, Председатель Правления НО "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" Сергей Беляков, а также более 20 представителей дипломатический миссий и многие другие.

 photo5443027727012702137

Уже сейчас очевидно, что следующий Саммит будет отличаться не только аудиторией, но и программным наполнением. Так KazanSummit 2017 затронет новые сферы: социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии и геэкономика, кластерная политика, туризм и даже исламское образование. Организационным комитетом учтен положительный опыт прошедшего Саммита и принято решение проводить ряд наиболее эффективных площадок на ежегодной основе: Конференция молодых дипломатов стран ОИС; Деловой завтрак ПАО «СБЕРБАНК» с участием руководства правления банка; Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС; «IT STARTUP EXPO» форум молодых предпринимателей стран ОИС.

Впервые пройдет Russia Halal Expo – крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка для «халяль» индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги, а также найти новые рынки сбыта не только в России, но и за рубежом. Также в рамках KazanSummit 2017  запланирован бизнес-забег, где участники Саммита смогут проверить себя, приняв бесплатное участие в Казанском марафоне. Кроме того, запланирована разнообразная культурная программа: экскурсионный тур по историческим достопримечательностям столицы Татарстана; фестиваль мусульманской моды «Красота Исламского мира: HALAL FASHION»; посещение мероприятий XXX Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева; фестиваль «Кухни народов Исламского мира»; традиционный съезд мусульман «ИЗГЕ БОЛГАР ЖЫЕНЫ»; открытие Болгарской исламской академии; посещение спектакля К. Тинчурина "Голубая шаль" Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.

photo5443027727012702136

Традиционной центральной темой Саммита являются исламские финансы. Как сделать доступнее финансирование через партнерский банкинг, и какие сложности могут возникнуть перед банкиром и вкладчиком? К каким изменениям должна прийти традиционная банковская система? Какие условия и возможности должна предложить российская сторона для исламского бизнеса уже сейчас?

На эти и многие другие вопросы и вызовы современности будут найдены ответы на  KazanSummit 2017. Регистрация участников и более подробная информация на сайте www.kazansummit.ru .

 

Автор: Оргкомитет KazanSummit 2017

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Семья Ахметшиных из Кукморского района получила Благодарственное письмо (фото)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
139 работникам предприятий Чистопольского и Азнакаевского районов выплатили долги по зарплате
Татарстанцам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму более 400 тысяч рублей.
15:25 14.04.2017
Роспотребнадзор по РТ с начала года временно закрыл столько предприятий, сколько за весь 2016 год
В ведомстве эту обеспечительную меру считают наиболее действенной, так как стоит прямая задача устранить нарушения.
15:18 14.04.2017
Совет ветеранов передал Нацмузею РТ архив из двух тысяч фото времен Великой Отечественной войны
Церемония подписания договора о передаче прошла в музее истории Великой Отечественной войны Казанского Кремля.
15:00 14.04.2017
Татпотребсоюз завоевал три награды всероссийского соревнования среди региональных союзов
Соответствующая телеграмма была направлена на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.
15:00 14.04.2017
Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
Болельщиков просят прибыть заранее на матч «Рубина» с «Краснодаром»
Матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».
14:42 14.04.2017
В Татарстане отмечен рост числа ревматических больных
Причиной увеличения заболеваемости стало существенное улучшение уровня диагностики.
14:27 14.04.2017
В Нижнекамске осудят директора за уклонение от уплаты налогов на 21 млн
В настоящее время предприятие «Монтажэнергохимзащита-НК» находится в стадии банкротства.
14:23 14.04.2017
В Казани пройдет благотворительный хоккейный турнир
Средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям-сиротам.
14:14 14.04.2017
Следствие просит арестовать директора телекомпании «Регион 12» по делу экс-главы Марий Эл
Кожанова является фигуранткой коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.
13:57 14.04.2017
Фото: В парке Горького скорая провалилась в фонтан
Второй автомобиль с медиками прибыл после того, как первый провалился в фонтан, для того, чтобы оказать помощь пожилому человеку.
13:33 14.04.2017
Главный ревматолог России: «В Татарстане понимают приоритеты современной медицины»
В XXI веке проблема поражения опорно-двигательного аппарата стала чрезвычайно актуальной.
12:50 14.04.2017
Главный архитектор генплана Казани: Меня напугала высота башенного крана у Шамовской больницы
Сергей Саначин считает, что при такой высоте «стрелы» застройщик мог задумать не реставрацию, а строительство высотки.
12:37 14.04.2017
В Бугульминском районе в ДТП погиб водитель
Авария произошла около трех часов ночи возде дома № 4 по улице Молодежной в Бугульме.
11:51 14.04.2017
В Татарстане планируется увеличить грантовую поддержку благотворительных организаций
Мэр Казани провел встречу с благотворительными организациями и обсудил возможность их участия в конкурсах на соискание грантов.
11:24 14.04.2017
В Татарстане полицейские изъяли более пяти килограммов синтетики
По примерным оценкам, количество изъятого наркотика было рассчитано на 100 тысяч разовых доз.
11:15 14.04.2017
В РТ завершился зональный этап конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
Из 143 представленных кандидатур были отобраны 56 человек по 10 номинациям для участия в заключительном республиканском этапе конкурса.
11:03 14.04.2017
Задержаны шесть подозреваемых в обстреле автомобиля в Бавлинском районе
Злоумышленники вымогали у потерпевшего 100 тысяч рублей.
10:46 14.04.2017
В Советском районе экологи обнаружили свалки мусора
Инспекторы Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование ТБО на улицах Поперечно-Ноксинская и Торфяная.
10:22 14.04.2017
Свыше 270 тысяч рублей было собрано благотворителями для казанского соцприюта «Гаврош»
В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.
09:25 14.04.2017
В США подросток застрелился в прямом эфире
Мальчик демонстрировал в Инстаграм пистолет и случайно нажал на курок.
09:14 14.04.2017
14,5 тысячи мест предложили соискателям на ярмарке вакансий в Казани
Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.
09:14 14.04.2017
В Казань прибывает поезд Пасхального фестиваля Валерия Гергиева
В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.
08:32 14.04.2017
Общество охраны памятников намерено подать в суд на исполком Казани за пожары на объектах культуры
Прецедент, по мнению главного архитектора генплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.
07:29 14.04.2017
Студенты Лубянского лесотехнического колледжа прошли в финал WorldskillsRussia-2017
Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».
05:28 14.04.2017
Казанские дошколята приняли участие в акции по сбору батареек
За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».
02:22 14.04.2017
Проект «Сможем вместе» обсудят в социальных приютах для детей Агрызского и Менделеевского районов
В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.
23:05 13.04.2017
УНИКС обыграл «Астану» в последней игре регулярного чемпионата
Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.
21:01 13.04.2017
Еще три медали завоевали татарстанские стрелки на первенстве России среди юниоров
Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.
20:57 13.04.2017
В Нижнекамске прошел третий чемпионат по игре в длинные нарды
В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.
20:50 13.04.2017
Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».
20:45 13.04.2017
Показать еще