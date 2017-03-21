Как вы думаете, какая из этих рук - женская?

14 Апрель 2017 | новости

Люди — загадочные существа. Каждый человек — удивительное, ни на что не похожее сплетение черт характера, взглядов, чувств и переживаний. Именно поэтому до его сути так трудно докопаться. Психологи давно пытаются изучить разные типы людей, но каждая такая попытка открывает лишь одну дверь из сотни. Этот тест — не исключение. Все, что вам нужно сделать, — внимательно посмотреть на пять рук и решить для себя, какая из них принадлежит женщине. Выбрали? Тогда смотрите результаты!

Если вы выбрали руку А

● Вам порой не хватает уверенности в себе, поэтому вы не очень любите открываться людям.

● Если вы любите, то становитесь нетерпеливым и даже зависимым.

● Всегда заботитесь о других.

Если вы выбрали руку Б

● Вы очень дружелюбный и добрый человек.

● Мы уверены, вас считают тактичным и понимающим человеком.

● Вы прекрасный слушатель, и ваши внутренние качества позволяют легко заслуживать доверие окружающих.

Если вы выбрали руку В

● В чём вам сложно отказать, так это в завышенной самооценке и толике эгоизма.

● Вы всегда ставите большие цели и не поступитесь ничем во имя амбиций.

● А вот слушатель из вас не очень… Над этим вам стоит еще поработать.

Если вы выбрали руку Г

● Вы склонны частенько откладывать важные дела “на потом” и выкручиваться в самый последний момент.

● Считаете, что паника разрушает, поэтому остаетесь спокойным даже в самый сильный шторм.

● С любой проблемой стараетесь справиться, прикладывая минимальные усилия, и не позволяете себе работать на износ.

Если вы выбрали руку Д

● Вы — скорее наблюдатель жизни, чем ее активный участник. Предпочитаете посмотреть сначала на все со стороны.

● Иногда бываете навязчивы.

● Зато у вас всегда куча планов и дел, к каждому из которых вы подходите со всей скрупулезностью и дотошностью.

В мире чудес