Проект «Городу это не к лицу»: сообщение о разбросанном мусоре (фото)

14 Апрель 2017 | Проект "Городу это не к лицу"

Разбросанный мусор расположен рядом с домом №2 по улице Железнодорожная, за торговым центром “Ратмир”. Постоянно производится выброс различных отходов, мусора. Весной все стекает в низину. Чистка этой низины не производится, со временем это может привести к образованию свалки прямо в центре города. В связи с проектом "Городу это ни к лицу" хотим обратить ваше внимание на данное место, пишет автор сообщения.

Напоминаем, для участия в проекте необходимо сфотографировать свалки, запущенные, неубранные места в районе и прислать их в редакцию. Фотографии можно отправить на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по WhatsApp (ватсап) на номер 89655888688.