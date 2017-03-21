14 Апрель 2017 | новости

Мутко о стадионе «Казань-Арена»: Казань не подведет, как не подводила никогда

Заместитель Председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко вчера провёл в Казани совещание по вопросам подготовки к Кубку Конфедераций 2017 года, сообщает ИА «Татар-информ».

Вице-премьера РФ на стадион «Казань-Арена» сопровождали исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин, министр по делам молодёжи и спорту РТ Владимир Леонов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Виталий Мутко осмотрел стадион и оценил качество поля. «Казань никогда не вызывала больших тревог и опасений у нас, сейчас здесь большая делегация. Я могу сказать, что стадион в хорошем состоянии. Получили соответствующую справку FIFA, что газон опасения не вызывает. Остается доделать буквально какие-то штрихи, работа касается временных требований – это пропускные режимы, установление системы идентификации болельщиков и расширение возможностей медиацентра. Надеюсь, что оставшиеся два матча, которые проведет “Рубин”, будут тестовыми и мы сможем с коллегами FIFA протестировать уже саму систему пропуска на стадионе, а пока у нас каких-то тревог нет. Надеюсь, что Казань не подведет, как не подводила никогда. И сборная России с Мексикой сыграют успешно», – сказал Виталий Мутко.

«Международным экспертам нравится Казань. Они отмечают качественный стадион: он очень комфортный и удобный, хорошие отсеки для футболистов, соответствующие условия для журналистов. Плюс - здесь обученный персонал, имеющий опыт работы при проведении футбольных матчей. К тому же Казань провела Универсиаду-2013 и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Город обладает колоссальной инфраструктурой», - подытожил В. Мутко.