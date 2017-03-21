Росреестром Татарстана зафиксирован значительный рост государственной регистрации ипотеки

14 Апрель 2017 | Специалисты советуют

Всего за 1 квартал 2017 года зарегистрировано 21 439 ипотек, в 2016 году за это же время было зарегистрировано 14 241 ипотека. Из них рост договорных ипотек составил 160,3% (4 212 – в 2017 г., 1 618 – в 2016 г.), социальных ипотек - 23,2% (1 983 – в 2017 г., 1609 – в 2016 г.).

Если рассматривать сделки по ипотечному кредитованию по видам объектов недвижимого имущества, то данные показатели выглядят следующим образом: количество сделок с нежилыми помещениями увеличилось на 15,9 % (1 042 – в 2017 г., 899 – в 2016 г.); количество сделок с жилыми помещениями осталось почти на прежнем уровне (9 103 – в 2017 г., 9 195 – в 2016 г.), а вот количество сделок с земельными участками уменьшилось на 14% (2 882 – в 2017 г., 3 353 – в 2016 г.). Всего за три месяца этого года было зарегистрировано ипотек по кредитным сделкам 13 027 на общую сумму 44 316 090 205 рублей.

Чуть меньше – на 6,6% - стало меньше и договоров участия в долевом строительстве: 3 139 – в 2017 г., 3 362 – в 2016 г.

В целом Управлением Росреестра по Республике Татарстана за три месяца 2017 года зарегистрировано 110 072 права, при этом на земельные участки – 37 563, на здания – 19 742, на помещения – 50 283, на машино-места – 270, на иные объекты – 2 214. Причем за физическими лицами зарегистрировано 93 618 прав, юридическими – 12 431.

Пресс-служба