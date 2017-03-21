Россия отказалась от участия в «Евровидении-2017»

В организации отметили, что после запрета въезда Самойловой на Украину Первому каналу было предложено два альтернативных варианта, которые позволили бы России продолжить свое участие. «Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса», – отмечается в заявлении EBU.

Однако оба предложения были отклонены российской стороной. Кроме того, руководство Первого канала официально отказалось транслировать «Евровидение-2017».

«Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», – констатирует в заявлении Европейский вещательный союз.

Напомним, Россию на «Евровидении-2017» должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

62-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет в столице Украины. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал пройдет 13 мая.