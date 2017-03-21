Сотрудники дежурного караула ПСЧ-117 при присутствии участкового полиции проникли в квартиру через форточку балкона. На полу была обнаружена хозяйка квартиры 1947 года рождения. Она была доставлена в центральную районную больницу.
В Кукморе сотрудники МЧС спасли пожилую женщину, проникнув в квартиру через форточку
14 Апрель 2017 | Происшествия в Кукморе Печать
По данным районной пожарно-спасательной части, сегодня в 07.26 по системе “ГЛОНАСС+112” поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домом по улице Ворошилова требуется открыть дверь квартиры, в которой упала женщина и не может встать, ей необходима медицинская помощь.
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