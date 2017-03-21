В Кукморе весенний сезон охоты стартует с 22 апреля

В Республике

Задержаны шесть подозреваемых в обстреле автомобиля в Бавлинском районе

Злоумышленники вымогали у потерпевшего 100 тысяч рублей.

10:46 14.04.2017 Злоумышленники вымогали у потерпевшего 100 тысяч рублей.

В Советском районе экологи обнаружили свалки мусора

Инспекторы Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование ТБО на улицах Поперечно-Ноксинская и Торфяная.

10:22 14.04.2017 Инспекторы Минэкологии РТ выявили несанкционированное складирование ТБО на улицах Поперечно-Ноксинская и Торфяная.

Свыше 270 тысяч рублей было собрано благотворителями для казанского соцприюта «Гаврош»

В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.

09:25 14.04.2017 В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.

В США подросток застрелился в прямом эфире

Мальчик демонстрировал в Инстаграм пистолет и случайно нажал на курок.

09:14 14.04.2017 Мальчик демонстрировал в Инстаграм пистолет и случайно нажал на курок.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

14,5 тысячи мест предложили соискателям на ярмарке вакансий в Казани

Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.

09:14 14.04.2017 Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.

В Казань прибывает поезд Пасхального фестиваля Валерия Гергиева

В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.

08:32 14.04.2017 В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.

Общество охраны памятников намерено подать в суд на исполком Казани за пожары на объектах культуры

Прецедент, по мнению главного архитектора генпланаплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.

07:29 14.04.2017 Прецедент, по мнению главного архитектора генпланаплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.

Студенты Лубянского лесотехнического колледжа прошли в финал WorldskillsRussia-2017

Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».

05:28 14.04.2017 Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».

Казанские дошколята приняли участие в акции по сбору батареек

За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».

02:22 14.04.2017 За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».

Проект «Сможем вместе» обсудят в социальных приютах для детей Агрызского и Менделеевского районов

В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.

23:05 13.04.2017 В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.

УНИКС обыграл «Астану» в последней игре регулярного чемпионата

Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.

21:01 13.04.2017 Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.

Еще три медали завоевали татарстанские стрелки на первенстве России среди юниоров

Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.

20:57 13.04.2017 Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.

В Нижнекамске прошел третий чемпионат по игре в длинные нарды

В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.

20:50 13.04.2017 В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.

Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов

Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».

20:45 13.04.2017 Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».

Самойлову расстроило решение ЕВС по «Евровидению»

«Первый канал» в сложившейся ситуации не будет транслировать конкурс.

20:40 13.04.2017 «Первый канал» в сложившейся ситуации не будет транслировать конкурс.

Военные США впервые применили в Афганистане сверхмощную «Мать всех бомб»

Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонны.

20:14 13.04.2017 Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонны.

Официальный твиттер-аккаунт России «лайкнул» пост Трампа про хорошие отношения стран

Трамп в своем Twitter написал о том, что «все будет отлично между Россией и США».

20:13 13.04.2017 Трамп в своем Twitter написал о том, что «все будет отлично между Россией и США».

В Казани пройдет гала-концерт фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

В жюри суперфинала вошла главный музыкальный редактор «Первого канала» Марина Андрусенко.

20:09 13.04.2017 В жюри суперфинала вошла главный музыкальный редактор «Первого канала» Марина Андрусенко.

Объявлен конкурс на создание талисмана агрызского экофестиваля «Пчелино»

На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.

19:57 13.04.2017 На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.

Рукопись Ахматовой продали с аукциона за 1,45 млн рублей

Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.

19:49 13.04.2017 Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.

Власти Турции опровергли наличие проблем с чартерами из России

«В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

19:48 13.04.2017 «В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Митрополит Феофан обсудил возрождение собора Казанской иконы Богородицы

В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.

19:24 13.04.2017 В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.

В прокуратуре Татарстана произошли кадровые перестановки на ключевых постах

В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.

19:07 13.04.2017 В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.

Организаторы «Евровидения» не смогли решить вопрос об участии Самойловой в конкурсе

Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.

19:00 13.04.2017 Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.

Свидетель по делу о незаконной продаже 67 автобусов в Челнах: Предприятие не получило ни копейки

В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.

18:58 13.04.2017 В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.

Ольга Павлова предложила ввести уголовную ответственность за рассылку спама

В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.

18:40 13.04.2017 В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.

Перспективы развития российско-американских отношений обсудил Путин с постоянными членами Совбеза РФ

Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

18:32 13.04.2017 Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

Свалка строительного мусора обнаружена активистами возле поселка Кадышево

Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.

18:27 13.04.2017 Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.

«Лукойл» намерен ввести новые платформы по добыче нефти на акватории Каспия

Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.

18:19 13.04.2017 Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.