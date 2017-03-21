Ученик 2а класса Манзарасской средней школы Ислам Шайдуллин стал лауреатом второй степени Всероссийского конкурса театральных коллективов и выступил на Гала-концерте.
Учащийся Манзарасской школы стал лауреатом второй степени Всероссийского конкурса
14 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
Свыше 270 тысяч рублей было собрано благотворителями для казанского соцприюта «Гаврош»
В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.
09:25 14.04.2017
В Татарстане реализуется проект «Сможем вместе», к которому все более активно подключаются меценаты и благотворители.
09:25 14.04.2017
14,5 тысячи мест предложили соискателям на ярмарке вакансий в Казани
Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.
09:14 14.04.2017
Информацию о вакансиях можно было получить через информационные киоски, стенды и компьютерный банк вакансий.
09:14 14.04.2017
В Казань прибывает поезд Пасхального фестиваля Валерия Гергиева
В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.
08:32 14.04.2017
В ГБКЗ им. С. Сайдашева оркестр Мариинского театра даст два концерта.
08:32 14.04.2017
Общество охраны памятников намерено подать в суд на исполком Казани за пожары на объектах культуры
Прецедент, по мнению главного архитектора генпланаплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.
07:29 14.04.2017
Прецедент, по мнению главного архитектора генпланаплана Казани Сергея Саначина, в настоящее время может стать единственным выходом из ситуации.
07:29 14.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
Студенты Лубянского лесотехнического колледжа прошли в финал WorldskillsRussia-2017
Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».
05:28 14.04.2017
Первокурсники представляли Татарстан в компетенции «Ландшафтный дизайн».
05:28 14.04.2017
Казанские дошколята приняли участие в акции по сбору батареек
За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».
02:22 14.04.2017
За бережное отношение к природе экологи подарили детям специальные раскраски «Школа экологии».
02:22 14.04.2017
Проект «Сможем вместе» обсудят в социальных приютах для детей Агрызского и Менделеевского районов
В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.
23:05 13.04.2017
В Татарстане продолжается реализация широкомасштабного проекта, участниками которого являются 18 социальных приютов для детей и подростков.
23:05 13.04.2017
УНИКС обыграл «Астану» в последней игре регулярного чемпионата
Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.
21:01 13.04.2017
Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.
21:01 13.04.2017
Еще три медали завоевали татарстанские стрелки на первенстве России среди юниоров
Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.
20:57 13.04.2017
Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.
20:57 13.04.2017
В Нижнекамске прошел третий чемпионат по игре в длинные нарды
В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.
20:50 13.04.2017
В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.
20:50 13.04.2017
Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».
20:45 13.04.2017
Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».
20:45 13.04.2017
Самойлову расстроило решение ЕВС по «Евровидению»
«Первый канал» в сложившейся ситуации не будет транслировать конкурс.
20:40 13.04.2017
«Первый канал» в сложившейся ситуации не будет транслировать конкурс.
20:40 13.04.2017
Военные США впервые применили в Афганистане сверхмощную «Мать всех бомб»
Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонны.
20:14 13.04.2017
Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонны.
20:14 13.04.2017
Официальный твиттер-аккаунт России «лайкнул» пост Трампа про хорошие отношения стран
Трамп в своем Twitter написал о том, что «все будет отлично между Россией и США».
20:13 13.04.2017
Трамп в своем Twitter написал о том, что «все будет отлично между Россией и США».
20:13 13.04.2017
В Казани пройдет гала-концерт фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»
В жюри суперфинала вошла главный музыкальный редактор «Первого канала» Марина Андрусенко.
20:09 13.04.2017
В жюри суперфинала вошла главный музыкальный редактор «Первого канала» Марина Андрусенко.
20:09 13.04.2017
Объявлен конкурс на создание талисмана агрызского экофестиваля «Пчелино»
На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.
19:57 13.04.2017
На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.
19:57 13.04.2017
Рукопись Ахматовой продали с аукциона за 1,45 млн рублей
Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.
19:49 13.04.2017
Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.
19:49 13.04.2017
Власти Турции опровергли наличие проблем с чартерами из России
«В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
19:48 13.04.2017
«В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
19:48 13.04.2017
Митрополит Феофан обсудил возрождение собора Казанской иконы Богородицы
В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.
19:24 13.04.2017
В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.
19:24 13.04.2017
В прокуратуре Татарстана произошли кадровые перестановки на ключевых постах
В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.
19:07 13.04.2017
В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.
19:07 13.04.2017
Организаторы «Евровидения» не смогли решить вопрос об участии Самойловой в конкурсе
Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.
19:00 13.04.2017
Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.
19:00 13.04.2017
Свидетель по делу о незаконной продаже 67 автобусов в Челнах: Предприятие не получило ни копейки
В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.
18:58 13.04.2017
В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.
18:58 13.04.2017
Ольга Павлова предложила ввести уголовную ответственность за рассылку спама
В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.
18:40 13.04.2017
В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.
18:40 13.04.2017
Перспективы развития российско-американских отношений обсудил Путин с постоянными членами Совбеза РФ
Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
18:32 13.04.2017
Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
18:32 13.04.2017
Свалка строительного мусора обнаружена активистами возле поселка Кадышево
Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.
18:27 13.04.2017
Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.
18:27 13.04.2017
«Лукойл» намерен ввести новые платформы по добыче нефти на акватории Каспия
Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.
18:19 13.04.2017
Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.
18:19 13.04.2017
Марат Галеев об арестах губернаторов: «Испытание деньгами и властью одно из самых тяжелых»
Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.
18:14 13.04.2017
Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.
18:14 13.04.2017
В Казани пройдут показы фильма «Аустерлиц»
Фильм режиссера Сергея Лозницы покажут дважды в «Смене».
18:11 13.04.2017
Фильм режиссера Сергея Лозницы покажут дважды в «Смене».
18:11 13.04.2017
«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Галимовым
Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
18:10 13.04.2017
Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
18:10 13.04.2017
Мутко: Получили справку FIFA, что газон Kazan-Arena опасения не вызывает
Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.
18:05 13.04.2017
Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.
18:05 13.04.2017