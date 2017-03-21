Выбор в удовольствие, покупки в радость! (фото)

Эх! До чего же хорошо спать на новой, мягкой кровати: только ложишься, как окунаешься в мир сладких снов, а на утро всю усталость как рукой сняло… И вообще, новая мебель – это залог прекрасного настроения! Даже купив новый стул, жизнь кажется еще краше.

Выбор мебели – дело непростое, очень трудно найти подходящее и по цене, и по качеству. А если вы отправитесь в магазин, о котором идет речь, то и настроение ваше улучшится, да и деньги сэкономите.

И я могу это подтвердить. Гулюса Сабирова из Кукмора купила в этом магазине мебель для кухни. «В Кукморе очень много мебельных магазинов. Все обошла, но по душе ничего не нашла. А здесь, выбрав по каталогу, заказала кухню по своим размерам и понравившемуся цвету, доставили в течение недели. Да и цена оказалась дешевле, чем я ожидала», - говорит она, делясь своей радостью.

Хозяин данного магазина тесно сотрудничает с производящими качественную мебель фабриками Волжска, Калининграда, Пензы, Ульяновска. А это значит, что каждая мебель изготовлена по ГОСТу, из экологически чистых материалов.

Мебель обеденной зоны – столы и стулья сделаны из устойчивой березы, обработаны высококачественным, водонепроницаемым составом, только стульев в ассортименте насчитывается 15 видов. Также вы можете заказать кухонные гарнитуры, шкафы. Если хотите, чтобы мебель изготовили по вашему желанию, из 200 видов МДФ-фасада и 21 вида ламината, несомненно, выберете то, что придется вам по душе.

А каких только здесь нет диванов и кроватей. Если при выборе мягкой мебели, вы остановитесь на обитых качественным турецким гобеленом, то не пожалеете. С большим желанием покупают обшитые микрофиброй, флоком, замшей, жаккардом. Если запачкались, их можно и постирать, и почистить, советуют продавцы.

В этом магазине также продают пользующиеся популярностью среди населения ортопедические матрасы. Специалисты не советуют спать на твердой или слишком мягкой постели. Во время сна ортопедический матрас принимает форму тела, а значит, дает возможность отдохнуть позвоночнику. Можно приобрести матрасы Волжской, Казанской и Московской фабрик, а также произведенные в Швейцарии и сертифицированные в Европе. В общем, если вам нужна мебель – кровать, шкаф-купе, компьютерный стол, стул, различные шкафы – добро пожаловать, здесь вам будут рады. В дома нужны кухонные гарнитуры и шкафы-купе разных размеров, поэтому в этом магазине учитывают пожелания каждого клиента: бесплатно выполняют замеры. Гарантия на весь товар 1 год (на ортопедические матрасы – 20 лет). Также можно выбрать мебель по каталогу и заказать ее по вашим размерам. Товар доставляют на дом не только по Кукморскому району, но и даже в города Татарстана, России.

Иногда мебельные петли выходят из строя и нелегко найти замену… Но выход есть: фурнитура для мебели в этом магазине и качественная, и недорогая.

- Перед праздниками у нас всегда бывают скидки*, - говорит хозяин магазина Марат Ахметзянов. – Вот и сейчас с 12 апреля по 1 мая предоставляем скидки* от 3 до 20 процентов на выставочные образцы.

В нашем поселке есть три торговые точки сети данного магазина: цокольный этаж торгового центра «Ратмир»; по улице Ленина, дом 17 (здание прежнего Универмага); по улице Пугачева, дом 3 (возле Кукморского краеведческого музея). Время работы: 8.00 – 16.00. Телефон для справок 89050202225.

*Рассрочку на три месяца предоставляет ИП М.Г.Ахметзянов **Скидки предоставляет ИП М.Г.Ахметзянов с 12.04.2017 по 01.05.2017. подробности у продавцов.

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