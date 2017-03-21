Гороскоп на 14 апреля: Ракам лучше заняться кроссвордами, а Овнам побродить по музею

13 Апрель 2017 | новости

Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то звезды гороскопа обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что верный мат, который вы так долго готовили своему противнику, придется отложить до лучших времен, ибо время вышло. Еще один подвох этого дня: скорее всего, вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Мозг будет занят другими вещами, и есть риск настолько уйти в свои мысли, что в итоге пренебречь техникой безопасности или задуматься при переходе через дорогу. Будьте внимательнее, чтобы избежать травм! Кроме того, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.

ОВЕН

Лучшим решением для Овна будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей на какую-нибудь экскурсию.

ТЕЛЕЦ

Ничто так не будет раздражать Тельца, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Тельца, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять. Единственное, что будет наполнять Тельца оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Главный секрет успеха Близнецов кроется в простоте. Жаль только, что сами Близнецы будут склонны думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос Близнецы будут усложнять до такой степени, что рискуют заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется.

РАК

Рак может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает. Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

Именинники 14 апреля: • Авраам • Ефим • Иван • Макар • Мария • Ян

ЛЕВ

У Льва есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа. Сегодня как никогда востребован интеллект.

ДЕВА

В голове у Девы то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Девы когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.

ВЕСЫ

Даже те Весы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке сотрясания воздуха языком. Идеи, которые будут приходить Весам в голову, будут казаться им блестящими и интересными. Однако ужу через пару дней они, скорее всего, покажутся им полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.

СКОРПИОН

В голову Скорпиона могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью. А вот что касается любви, то здесь Скорпиону много думать вредно. Лучше действовать.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Стрелец просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.

КОЗЕРОГ

День у Козерога будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно.

ВОДОЛЕЙ

Окружающим может казаться, что Водолей умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Водолею. Между тем рациональных зерен в его рассуждениях будет достаточно много. Просто именно Водолей будет склонен все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато.

РЫБЫ

Весь день у Рыб может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

ampravda