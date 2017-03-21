Гороскоп на 14 апреля: Ракам лучше заняться кроссвордами, а Овнам побродить по музею

13 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 14 апреля: Ракам лучше заняться кроссвордами, а Овнам побродить по музею

Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то звезды гороскопа обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что верный мат, который вы так долго готовили своему противнику, придется отложить до лучших времен, ибо время вышло. Еще один подвох этого дня: скорее всего, вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Мозг будет занят другими вещами, и есть риск настолько уйти в свои мысли, что в итоге пренебречь техникой безопасности или задуматься при переходе через дорогу. Будьте внимательнее, чтобы избежать травм! Кроме того, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.

ОВЕН

Лучшим решением для Овна будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей на какую-нибудь экскурсию.

ТЕЛЕЦ

Ничто так не будет раздражать Тельца, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Тельца, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять. Единственное, что будет наполнять Тельца оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Главный секрет успеха Близнецов кроется в простоте. Жаль только, что сами Близнецы будут склонны думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос Близнецы будут усложнять до такой степени, что рискуют заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется.

РАК

Рак может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает. Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

Именинники 14 апреля:

 

• Авраам • Ефим • Иван • Макар • Мария • Ян

ЛЕВ

У Льва есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа. Сегодня как никогда востребован интеллект.

ДЕВА

В голове у Девы то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Девы когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.

ВЕСЫ

Даже те Весы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке сотрясания воздуха языком. Идеи, которые будут приходить Весам в голову, будут казаться им блестящими и интересными. Однако ужу через пару дней они, скорее всего, покажутся им полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.

СКОРПИОН

В голову Скорпиона могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью. А вот что касается любви, то здесь Скорпиону много думать вредно. Лучше действовать.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Стрелец просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.

КОЗЕРОГ

День у Козерога будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно.

ВОДОЛЕЙ

Окружающим может казаться, что Водолей умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Водолею. Между тем рациональных зерен в его рассуждениях будет достаточно много. Просто именно Водолей будет склонен все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато.

РЫБЫ

Весь день у Рыб может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

ampravda


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Подведены итоги деятельности отдела МВД России по Кукморскому району по итогам 1 квартала 2017 года (фото) Какая погода ожидается завтра в Кукморе? »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
УНИКС обыграл «Астану» в последней игре регулярного чемпионата
Третья четверть по-прежнему остается для казанцев самой проблемной.
21:01 13.04.2017
Еще три медали завоевали татарстанские стрелки на первенстве России среди юниоров
Сразу две награды оказались в активе татарстанцев по итогам командного турнира на круглом стенде среди юношей.
20:57 13.04.2017
В Нижнекамске прошел третий чемпионат по игре в длинные нарды
В итоге чемпионом 2017 года стал организатор чемпионата Азат Сафин.
20:50 13.04.2017
Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
Во втором матче «Раунда шести» Лиги чемпионов казанцы в трех партиях переиграли «Белогорье».
20:45 13.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
Самойлову расстроило решение ЕВС по «Евровидению»
«Первый канал» в сложившейся ситуации не будет транслировать конкурс.
20:40 13.04.2017
Военные США впервые применили в Афганистане сверхмощную фугасную бомбу
Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонны.
20:14 13.04.2017
Официальный твиттер-аккаунт России «лайкнул» пост Трампа про хорошие отношения стран
Трамп в своем Twitter написал о том, что «все будет отлично между Россией и США».
20:13 13.04.2017
В Казани пройдет гала-концерт фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»
В жюри суперфинала вошла главный музыкальный редактор «Первого канала» Марина Андрусенко.
20:09 13.04.2017
Объявлен конкурс на создание талисмана агрызского экофестиваля «Пчелино»
На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.
19:57 13.04.2017
Рукопись Ахматовой продали с аукциона за 1,45 млн рублей
Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.
19:49 13.04.2017
Власти Турции опровергли наличие проблем с чартерами из России
«В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
19:48 13.04.2017
Митрополит Феофан обсудил возрождение собора Казанской иконы Богородицы
В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.
19:24 13.04.2017
В прокуратуре Татарстана кадровые перестановки на ключевых постах
В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.
19:07 13.04.2017
Организаторы «Евровидения» не смогли решить вопрос об участии Самойловой в конкурсе
Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.
19:00 13.04.2017
Свидетель по делу о незаконной продаже 67 автобусов в Челнах: «Предприятие не получило ни копейки»
В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.
18:58 13.04.2017
Ольга Павлова предложила ввести уголовную ответственность за рассылку спама
В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.
18:40 13.04.2017
Перспективы развития российско-американских отношений обсудил Путин с постоянными членами Совбеза РФ
Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
18:32 13.04.2017
Свалка строительного мусора обнаружена активистами возле поселка Кадышево
Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.
18:27 13.04.2017
«Лукойл» намерен ввести новые платформы по добыче нефти на акватории Каспия
Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.
18:19 13.04.2017
Марат Галеев об арестах губернаторов: «Испытание деньгами и властью одно из самых тяжелых»
Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.
18:14 13.04.2017
В Казани пройдут показы фильма «Аустерлиц»
Фильм режиссера Сергея Лозницы покажут дважды в «Смене».
18:11 13.04.2017
«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Галимовым
Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
18:10 13.04.2017
Мутко: Получили справку FIFA, что газон Kazan-Arena опасения не вызывает
Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.
18:05 13.04.2017
Театр кукол «Экият» прибыл на Сахалин
В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.
18:00 13.04.2017
Владимир Путин обсудил развитие Сахалина с губернатором области
В 2016 году план по внутреннему региональному продукту выполнен на 106 процентов.
17:46 13.04.2017
Мультимедийная выставка «Жизнь» о Великой Победе открывается в Казани
Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
17:41 13.04.2017
На экскурсиях в Казани туристы узнают город на ощупь
Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.
17:32 13.04.2017
В Казани может быть создан третий в России центр трансплантологии
Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.
17:25 13.04.2017
Свыше 4 млн рублей возвращено через суды потребителям некачественных косметологических услуг в РТ
В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.
17:22 13.04.2017
Фото: в Кирове упал строительный башенный кран
Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
16:45 13.04.2017
Показать еще