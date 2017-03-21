Исчезнувший в 2012-м мужчина найден в джунглях (фото)

Канадец Антон Пилипа, исчезнувший из своей квартиры в Ванкувере в 2012-м году, найден спустя 5 лет в джунглях Амазонки, в 10 тысячах километрах от своего дома.

Он прошел это расстояние в основном босиком. Его семья провела долгие годы в поисках своего родственника, который страдает от шизофрении, и только совсем недавно получила весть о том, что Антон был найден в Бразилии.

Обнаружил его бразильский полицейский, который родился в Канаде и может говорить по-английски. Вначале он принял Антона за попрошайку. У него не было ни паспорта, и никаких других документов.

Удивительно, но с помощью канадского посольства он смог найти родственников Антона в Канаде. Канадец прошел пешком через 10 стран без паспорта и практически без вещей. Вот его маршрут.

Он выжил, собирая фрукты и ягоды и побираясь. Брат Антона не ожидал уже увидеть его в живых, но вот он рядом с путешественником. Антон вернулся в Канаду и принимает лекарства, позволяющие ему вести более-менее нормальную жизнь.

vmirechudes.com