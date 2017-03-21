Читая мысли Великой реки

13 Апрель 2017 | Из ваших писем

Если б не было меня, не было бы сотен народов и народностей, говорящих на разных языках, в разные времена воевавших между собой за территорию и поселившихся на моем побережье от истока до устья. Более ста национальностей называют меня «матушкой», «кормилицей».

Люди, опомнитесь! Вы описываете меня в произведениях искусства и литературы, но нельзя же быть настолько бесчувственными. Живя рядом со мной, вы не видите мою израненную душу, не слышите мой плач, мой крик, призывающий к помощи. Вы изменили мое естественное течение, водохранилища останавливают мои воды, а сами превратились в стоячие заиленные озера. Вы строите гидроэлектростанции, затапливая целые деревни, заставляя меня залить водой православные храмы и мусульманские мечети, дома с вашей же историей и ценные земли.

Мои воды покрывают сине-зеленые водоросли, выделяя органические вещества, большая часть которых ядовита. Некоторые рыбы и другие мои обитатели вымерли, либо приспособились и мутировали. На моих берегах образовались свалки мусора, а бесконтрольные, неочищенные стоки предприятий и население просто душат меня. Дожди и талые воды несут ядовитые дорожные реагенты, отработанные машинные масла и другие нефтепродукты. Мои пляжи с золотистым песком, где раньше плескалась и резвилась детвора, признаны непригодными для купания.

Мне страшно от того, что и некоторые суда, которые раньше благодарили меня, приветствуя радостными гудками, затонули и лежат брошенными на дне. Раньше называвшиеся диковинными переливающиеся пятна нефти сейчас превратились в губительную пленку огромной поверхности моих вод. Мои обитатели безмолвно гибнут от удушья, надеясь на мою помощь. Я, как могу, защищаю их, но моя болезнь прогрессирует, она становится сильнее меня. Люди, я потеряла способность к самоочищению! Да разве это под силу мне одной?! Почему вы отвернулись от меня? Опомнитесь, люди!

Ваша Волга