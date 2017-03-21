Сергей Наумов в Чемпионате завоевал серебряную и бронзовую медали в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В Первенстве республики Сергей стал победителем в дисциплине «слалом» и серебряным призером в дисциплине «слалом-гигант», Артур Гайнанов стал бронзовым призером в обеих дисциплинах.
Кукморский горнолыжник Сергей Наумов выполнил норматив кандидата в мастера спорта
В городе Белорецк (Республика Башкортостан) прошли открытый Чемпионат и Первенство республики по горнолыжному спорту, в котором приняли участие воспитанники спортшколы «Зилант».
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В Республике
Объявлен конкурс на создание талисмана агрызского экофестиваля «Пчелино»
На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.
19:57 13.04.2017
На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.
19:57 13.04.2017
Рукопись Ахматовой продали с аукциона за 1,45 млн рублей
Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.
19:49 13.04.2017
Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.
19:49 13.04.2017
Власти Турции опровергли наличие проблем с чартерами из России
«В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
19:48 13.04.2017
«В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
19:48 13.04.2017
Митрополит Феофан обсудил возрождение собора Казанской иконы Богородицы
В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.
19:24 13.04.2017
В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.
19:24 13.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В прокуратуре Татарстана кадровые перестановки на ключевых постах
В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.
19:07 13.04.2017
В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.
19:07 13.04.2017
Организаторы «Евровидения» не смогли решить вопрос об участии Самойловой в конкурсе
Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.
19:00 13.04.2017
Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.
19:00 13.04.2017
Свидетель по делу о незаконной продаже 67 автобусов в Челнах: «Предприятие не получило ни копейки»
В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.
18:58 13.04.2017
В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.
18:58 13.04.2017
Ольга Павлова предложила ввести уголовную ответственность за рассылку спама
В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.
18:40 13.04.2017
В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.
18:40 13.04.2017
Перспективы развития российско-американских отношений обсудил Путин с постоянными членами Совбеза РФ
Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
18:32 13.04.2017
Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
18:32 13.04.2017
Свалка строительного мусора обнаружена активистами возле поселка Кадышево
Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.
18:27 13.04.2017
Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.
18:27 13.04.2017
«Лукойл» намерен ввести новые платформы по добыче нефти на акватории Каспия
Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.
18:19 13.04.2017
Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.
18:19 13.04.2017
Марат Галеев об арестах губернаторов: «Испытание деньгами и властью одно из самых тяжелых»
Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.
18:14 13.04.2017
Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.
18:14 13.04.2017
В Казани пройдут показы фильма «Аустерлиц»
Фильм режиссера Сергея Лозницы покажут дважды в «Смене».
18:11 13.04.2017
Фильм режиссера Сергея Лозницы покажут дважды в «Смене».
18:11 13.04.2017
«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Галимовым
Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
18:10 13.04.2017
Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
18:10 13.04.2017
Мутко: Получили справку FIFA, что газон Kazan-Arena опасения не вызывает
Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.
18:05 13.04.2017
Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.
18:05 13.04.2017
Театр кукол «Экият» прибыл на Сахалин
В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.
18:00 13.04.2017
В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.
18:00 13.04.2017
Владимир Путин обсудил развитие Сахалина с губернатором области
В 2016 году план по внутреннему региональному продукту выполнен на 106 процентов.
17:46 13.04.2017
В 2016 году план по внутреннему региональному продукту выполнен на 106 процентов.
17:46 13.04.2017
Мультимедийная выставка «Жизнь» о Великой Победе открывается в Казани
Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
17:41 13.04.2017
Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
17:41 13.04.2017
На экскурсиях в Казани туристы узнают город на ощупь
Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.
17:32 13.04.2017
Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.
17:32 13.04.2017
В Казани может быть создан третий в России центр трансплантологии
Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.
17:25 13.04.2017
Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.
17:25 13.04.2017
Свыше 4 млн рублей возвращено через суды потребителям некачественных косметологических услуг в РТ
В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.
17:22 13.04.2017
В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.
17:22 13.04.2017
Фото: в Кирове упал строительный башенный кран
Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
16:45 13.04.2017
Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
16:45 13.04.2017
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Казань
В столице Татарстана зампред Правительства России проведет совещание по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.
16:40 13.04.2017
В столице Татарстана зампред Правительства России проведет совещание по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.
16:40 13.04.2017
Международная тюркская научная конференция проходит в Казани
В пленарном заседании принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дилмач.
16:30 13.04.2017
В пленарном заседании принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дилмач.
16:30 13.04.2017
«Трансойл» вложит 50 млн рублей в казанскую лабораторию по созданию регистра доноров костного мозга
К концу 2017 года ученые должны «расшифровать» уже не менее 1000 проб потенциальных доноров.
16:21 13.04.2017
К концу 2017 года ученые должны «расшифровать» уже не менее 1000 проб потенциальных доноров.
16:21 13.04.2017
В Казани открылась выставка «Туризм и спорт»
В выставке принимают участие отраслевые организации и компании из 20 регионов России, а также из Индии, КНР, Пакистана и Турции.
16:12 13.04.2017
В выставке принимают участие отраслевые организации и компании из 20 регионов России, а также из Индии, КНР, Пакистана и Турции.
16:12 13.04.2017
В Татарстане в три раза выросло количество жалоб на фирмы, оказывающие платные медуслуги
60 процентов обращений – жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов.
16:11 13.04.2017
60 процентов обращений – жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов.
16:11 13.04.2017
Татарстанская прокуратура остановила сброс неочищенных стоков в реку Ик
Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод.
16:07 13.04.2017
Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод.
16:07 13.04.2017
Мухаметшин прокомментировал присвоение ему высокого звания европейского парламента
28 марта в Страсбурге состоялось присвоение Председателю Госсовета РТ звания почетного члена КМРВСЕ.
16:04 13.04.2017
28 марта в Страсбурге состоялось присвоение Председателю Госсовета РТ звания почетного члена КМРВСЕ.
16:04 13.04.2017
В Казани прокуратура защитила двух пожилых вкладчиц ТФБ
Ранее суд удовлетворил иски прокуратуры в отношении двух вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права.
16:01 13.04.2017
Ранее суд удовлетворил иски прокуратуры в отношении двух вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права.
16:01 13.04.2017