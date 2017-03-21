Кукморский горнолыжник Сергей Наумов выполнил норматив кандидата в мастера спорта

В Республике

Объявлен конкурс на создание талисмана агрызского экофестиваля «Пчелино»

На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.

19:57 13.04.2017 На фестивале пройдет выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства.

Рукопись Ахматовой продали с аукциона за 1,45 млн рублей

Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.

19:49 13.04.2017 Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях.

Власти Турции опровергли наличие проблем с чартерами из России

«В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

19:48 13.04.2017 «В этой области нет никаких проблем», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Митрополит Феофан обсудил возрождение собора Казанской иконы Богородицы

В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.

19:24 13.04.2017 В ходе заседания рассмотрели вопросы создания мозаичных икон на фасаде храма, оформления куполов и кладки сводов Пещерного храма.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

В прокуратуре Татарстана кадровые перестановки на ключевых постах

В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.

19:07 13.04.2017 В надзорном ведомстве республики назначены первый заместитель и заместитель прокурора РТ.

Организаторы «Евровидения» не смогли решить вопрос об участии Самойловой в конкурсе

Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.

19:00 13.04.2017 Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, по мнению «Первого канала», даже не может рассматриваться.

Свидетель по делу о незаконной продаже 67 автобусов в Челнах: «Предприятие не получило ни копейки»

В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.

18:58 13.04.2017 В Челнах по уголовному делу о незаконной продаже 67 автобусов суд заслушивал свидетелей.

Ольга Павлова предложила ввести уголовную ответственность за рассылку спама

В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.

18:40 13.04.2017 В «Клубе сторонников “Единой России”» обсуждаются меры ужесточения наказания за мошеннические действия в отношении пожилых людей.

Перспективы развития российско-американских отношений обсудил Путин с постоянными членами Совбеза РФ

Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

18:32 13.04.2017 Участники совещания обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

Свалка строительного мусора обнаружена активистами возле поселка Кадышево

Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.

18:27 13.04.2017 Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.

«Лукойл» намерен ввести новые платформы по добыче нефти на акватории Каспия

Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.

18:19 13.04.2017 Компания является крупнейшим налогоплательщиком России.

Марат Галеев об арестах губернаторов: «Испытание деньгами и властью одно из самых тяжелых»

Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.

18:14 13.04.2017 Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.

В Казани пройдут показы фильма «Аустерлиц»

Фильм режиссера Сергея Лозницы покажут дважды в «Смене».

18:11 13.04.2017 Фильм режиссера Сергея Лозницы покажут дважды в «Смене».

«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Галимовым

Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

18:10 13.04.2017 Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Мутко: Получили справку FIFA, что газон Kazan-Arena опасения не вызывает

Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.

18:05 13.04.2017 Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.

Театр кукол «Экият» прибыл на Сахалин

В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.

18:00 13.04.2017 В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.

Владимир Путин обсудил развитие Сахалина с губернатором области

В 2016 году план по внутреннему региональному продукту выполнен на 106 процентов.

17:46 13.04.2017 В 2016 году план по внутреннему региональному продукту выполнен на 106 процентов.

Мультимедийная выставка «Жизнь» о Великой Победе открывается в Казани

Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

17:41 13.04.2017 Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

На экскурсиях в Казани туристы узнают город на ощупь

Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.

17:32 13.04.2017 Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.

В Казани может быть создан третий в России центр трансплантологии

Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.

17:25 13.04.2017 Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.

Свыше 4 млн рублей возвращено через суды потребителям некачественных косметологических услуг в РТ

В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.

17:22 13.04.2017 В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.

Фото: в Кирове упал строительный башенный кран

Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

16:45 13.04.2017 Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Казань

В столице Татарстана зампред Правительства России проведет совещание по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.

16:40 13.04.2017 В столице Татарстана зампред Правительства России проведет совещание по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.

Международная тюркская научная конференция проходит в Казани

В пленарном заседании принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дилмач.

16:30 13.04.2017 В пленарном заседании принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дилмач.

«Трансойл» вложит 50 млн рублей в казанскую лабораторию по созданию регистра доноров костного мозга

К концу 2017 года ученые должны «расшифровать» уже не менее 1000 проб потенциальных доноров.

16:21 13.04.2017 К концу 2017 года ученые должны «расшифровать» уже не менее 1000 проб потенциальных доноров.

В Казани открылась выставка «Туризм и спорт»

В выставке принимают участие отраслевые организации и компании из 20 регионов России, а также из Индии, КНР, Пакистана и Турции.

16:12 13.04.2017 В выставке принимают участие отраслевые организации и компании из 20 регионов России, а также из Индии, КНР, Пакистана и Турции.

В Татарстане в три раза выросло количество жалоб на фирмы, оказывающие платные медуслуги

60 процентов обращений – жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов.

16:11 13.04.2017 60 процентов обращений – жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов.

Татарстанская прокуратура остановила сброс неочищенных стоков в реку Ик

Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод.

16:07 13.04.2017 Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод.

Мухаметшин прокомментировал присвоение ему высокого звания европейского парламента

28 марта в Страсбурге состоялось присвоение Председателю Госсовета РТ звания почетного члена КМРВСЕ.

16:04 13.04.2017 28 марта в Страсбурге состоялось присвоение Председателю Госсовета РТ звания почетного члена КМРВСЕ.