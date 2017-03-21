Мамадышец зарезал своего знакомого и закопал труп в огороде

13 Апрель 2017 | новости

Прокуратура Мамадышского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55 летнего жителя города Мамадыш Юрия Егорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

В ходе предварительного следствия установлено, что 10 июля 2015 года, в период времени с 09 до 19 часов, у Юрия Егорова, находящегося в доме № 26 по ул. Островского города Мамадыш произошла ссора с Алексеем Сарыковым по поводу приобретения спиртных напитков.

В результате чего Юрий Егоров, будучи в состоянии алкогольного опьянения схватил в руку раскладной нож и нанес им нее менее трех ударов в область грудной клетки Алексея Сарыкова. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения преступления. В последующем подсудимый с целью скрыть следы совершенного им преступления, закопал труп потерпевшего Алексея Сарыкова в огороде данного хозяйства, а потом скрылся с места совершения преступления и избавился от орудия преступления.

В связи с тем, что сведений о местонахождении Алексея Сарыкова в течение продолжительного времени не имелось, 06 августа 2015 года сотрудниками полиции он был объявлен в розыск как безвести пропавший.

04 апреля 2016 года по требованию прокуратуры района по факту безвестного исчезновения Алексея Сарыкова следователем Сабинского межрайонного следственного отдела следственного управления следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

12 апреля 2016 года сотрудниками полиции труп Алексея Сарыкова был обнаружен в огороде вышеуказанного хозяйства с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к свершению данного преступления Юрия Егорова. В связи с этим 15 апреля 2016 подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

08 июля 2016 года на станции метро Москва-Ярославская города Москвы Юрий Егоров был задержан сотрудниками полиции линейного управления. В последующем в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия Юрий Егоров вину признал частично, мотивировав тем, что совершил убийство в состоянии необходимой обороны. Его доводы были опровергнуты собранными по делу доказательствами.

Приговором Мамадышского районного суда Юрий Егоров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 части 1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с применением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Заместитель прокурора Мамадышского района Ленар Аскаров

Нократ (Вятка)