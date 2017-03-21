Банкротство Татфондбанка: что ждать вкладчикам?

13 Апрель 2017 | новости

Арбитражный суд Республики Татарстан признал ПАО «Татфондбанк» банкротом. Кредитная организация входила в число 50 крупнейших банков России. По величине активов банк занимал второе место в республике и 42 место в РФ. Если вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели имеют право на страховую выплату АСВ до 1,4 млн рублей, то другим категориям клиентов банка, включая юрлица, остается надеяться только на получения средств от реализации активов. Какие факты выявились во время процесса о банкротстве и чего ждать вкладчикам? Ответы на эти вопросы в материале «Событий».

Арбитражный суд Татарстана официально признал Татфондбанк банкротом. Центробанк в процессе выступал в качестве истца. В ходе заседания представители регулятора раскрыли некоторые цифры, касающиеся итогов деятельности банка. Так, по их словам, общая сумма обязательств Татфондбанка составила 189,7 млрд рублей. Временная администрация в ходе проверки обнаружила недостаток имущества на сумму 118,5 млрд рублей. Сумма высоколиквидных активов оценивается на уровне не более 8 млрд.

Эксперты прокомментировали ИА «Татар-информ» чего в этих условиях ждать вкладчикам, чьи деньги «зависли» в Татфондбанке.

Президент группы компаний «Консалтинг Ру», кандидат юридических наук Рустем Ганеев отмечает, что, согласно закону, существует два срока на подачу заявлений для включения в реестр кредиторов. Эксперт подробно разъясняет, как в этом смысле работает закон и что нужно делать в этой ситуации кредиторам банка.

«Закон о банкротстве предусматривает два срока на подачу заявления о включении в реестр кредиторов – 30-дневный, для целей участия в первом собрании кредиторов (ст.71) и 2-х месячный (ст.142). При этом имеются в виду календарные дни, то есть нерабочие дни тоже включаются в этот срок (абз. 2 п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 26.07.05 № 93 "О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве"). Указанные сроки в случае их пропуска восстановлению не подлежат (п. 2, 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 26.07.05 № 93 "О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве")», – комментирует специалист.

Таким образом, крайний срок для включения в реестр кредиторов ТФБ — 11 июня 2017 года. В то же время, если стоит цель — поучаствовать в первом собрании кредиторов, то нужно быть включенным в реестр до 11 мая 2017 года.

Что касается цифр о финансовом состоянии кредитной организации, то Рустем Ганеев отмечает, что выводы делать на данном этапе еще рано. «Что касается вопроса о цифрах, связанных с суммой долговых требований, а также стоимостью высоколиквидных активов ТФБ, то еще рано делать выводы, т.к. указанные цифры будут еще неоднократно уточняться в связи с проводимыми работами со стороны конкурсного управляющего ТФБ», – сказал специалист.

Руководитель ООО «Финам Казань» Руслан Жуков отмечает, что есть высокая вероятность того, что по итогам реализации всех активов банк не сможет рассчитаться с кредиторами.

«Для определения объема средств, которые будут направлены на выплаты кредиторам банка, необходимо дождаться назначения конкурсного управляющего, который займется продажей активов банка. По итогам продаж будет сформирована сумма, которая в дальнейшем будет направлена на выплату долгов банка. Отметим, что в текущий момент кредиторами банка выступают вкладчики, которое имели на счету более, чем страховую сумму, держатели облигаций, юрлица и ИП, на счетах которых лежали средства в банке, а также банки, кредитовавшие Татфондбанк, ЦБ и АСВ. В текущий момент стоимость имущества банка составляет чуть более 70 млрд рублей, а его обязательства составляют порядка 190 млрд. В такой ситуации существует большая вероятность, что после продажи активов банка он не сможет полностью удовлетворить требования кредиторов», – комментирует Руслан Жуков.

Не питает больших надежд по этому поводу и аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Эксперт также отмечает, что вкладчики смогут получить свои деньги только в случае успешной реализации имущества банка по достаточно высокой цене. Но даже после продажи всего имущества банка денег вряд ли хватит на погашение обязательств перед кредиторами, а все высоколиквидные активы, скорее всего, отойдут в пользу государства.

«Согласно российскому законодательству, все физические лица, владеющие банковскими депозитами, находятся под защитой Агентства по страхованию вкладов. Сумма покрытия составляет 1,4 млн рублей. Соответственно, АСВ выплатит требуемые суммы из своих резервов. Что же касается держателей более крупных депозитов и юридических лиц, то они уже смогут претендовать на свои деньги лишь в том случае, если реализация имущества банка в процессе банкротства принесет какой-либо доход. Однако надежды на это достаточно мало, так как заявленные суммы весьма высокие», — говорит Андрей Кочетков.