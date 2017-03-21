Банкротство Татфондбанка: что ждать вкладчикам?

13 Апрель 2017 | новости Печать

Банкротство Татфондбанка: что ждать вкладчикам?
Арбитражный суд Республики Татарстан признал ПАО «Татфондбанк» банкротом. Кредитная организация входила в число 50 крупнейших банков России. По величине активов банк занимал второе место в республике и 42 место в РФ. Если вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели имеют право на страховую выплату АСВ до 1,4 млн рублей, то другим категориям клиентов банка, включая юрлица, остается надеяться только на получения средств от реализации активов. Какие факты выявились во время процесса о банкротстве и чего ждать вкладчикам? Ответы на эти вопросы в материале «Событий».
 
 
Арбитражный суд Татарстана официально признал Татфондбанк банкротом. Центробанк в процессе выступал в качестве истца. В ходе заседания представители регулятора раскрыли некоторые цифры, касающиеся итогов деятельности банка. Так, по их словам, общая сумма обязательств Татфондбанка составила 189,7 млрд рублей. Временная администрация в ходе проверки обнаружила недостаток имущества на сумму 118,5 млрд рублей. Сумма высоколиквидных активов оценивается на уровне не более 8 млрд.
 
Эксперты прокомментировали ИА «Татар-информ» чего в этих условиях ждать вкладчикам, чьи деньги «зависли» в Татфондбанке.
 
Президент группы компаний «Консалтинг Ру», кандидат юридических наук Рустем Ганеев отмечает, что, согласно закону, существует два срока на подачу заявлений для включения в реестр кредиторов. Эксперт подробно разъясняет, как в этом смысле работает закон и что нужно делать в этой ситуации кредиторам банка.
 
«Закон о банкротстве предусматривает два срока на подачу заявления о включении в реестр кредиторов – 30-дневный, для целей участия в первом собрании кредиторов (ст.71) и 2-х месячный (ст.142). При этом имеются в виду календарные дни, то есть нерабочие дни тоже включаются в этот срок (абз. 2 п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 26.07.05 № 93 "О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве"). Указанные сроки в случае их пропуска восстановлению не подлежат (п. 2, 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 26.07.05 № 93 "О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве")», – комментирует специалист.
 
Таким образом, крайний срок для включения в реестр кредиторов ТФБ — 11 июня 2017 года. В то же время, если стоит цель — поучаствовать в первом собрании кредиторов, то нужно быть включенным в реестр до 11 мая 2017 года.
 
Что касается цифр о финансовом состоянии кредитной организации, то  Рустем Ганеев отмечает, что выводы делать на данном этапе еще рано. «Что касается вопроса о цифрах, связанных с суммой долговых требований, а также стоимостью высоколиквидных активов ТФБ, то еще рано делать выводы, т.к. указанные цифры будут еще неоднократно уточняться в связи с проводимыми работами со стороны конкурсного управляющего ТФБ», – сказал специалист.
 
Руководитель ООО «Финам Казань» Руслан Жуков отмечает, что есть высокая вероятность того, что по итогам реализации всех активов банк не сможет рассчитаться с кредиторами.
 
«Для определения объема средств, которые будут направлены на выплаты кредиторам банка, необходимо дождаться назначения конкурсного управляющего, который займется продажей активов банка. По итогам продаж будет сформирована сумма, которая в дальнейшем будет направлена на выплату долгов банка. Отметим, что в текущий момент кредиторами банка выступают вкладчики, которое имели на счету более, чем страховую сумму, держатели облигаций, юрлица и ИП, на счетах которых лежали средства в банке, а также банки, кредитовавшие Татфондбанк, ЦБ и АСВ. В текущий момент стоимость имущества банка составляет чуть более 70 млрд рублей, а его обязательства составляют порядка 190 млрд. В такой ситуации существует большая вероятность, что после продажи активов банка он не сможет полностью удовлетворить требования кредиторов», – комментирует Руслан Жуков.
 
Не питает больших надежд по этому поводу и аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Эксперт также отмечает, что вкладчики смогут получить свои деньги только в случае успешной реализации имущества банка по достаточно высокой цене. Но даже после продажи всего имущества банка денег вряд ли хватит на погашение обязательств перед кредиторами, а все высоколиквидные активы, скорее всего, отойдут в пользу государства.
 
«Согласно российскому законодательству, все физические лица, владеющие банковскими депозитами, находятся под защитой Агентства по страхованию вкладов. Сумма покрытия составляет 1,4 млн рублей. Соответственно, АСВ выплатит требуемые суммы из своих резервов. Что же касается держателей более крупных депозитов и юридических лиц, то они уже смогут претендовать на свои деньги лишь в том случае, если реализация имущества банка в процессе банкротства принесет какой-либо доход. Однако надежды на это достаточно мало, так как заявленные суммы весьма высокие», — говорит Андрей Кочетков.  
 
 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Внимание: для школьников Кукморского района объявлен конкурс! Мамадышец зарезал своего знакомого и закопал труп в огороде »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Марат Галеев об арестах губернаторов: «Испытание деньгами и властью одно из самых тяжелых»
Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.
18:14 13.04.2017
Театр кукол «Экият» прибыл на Сахалин
В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.
18:00 13.04.2017
Мультимедийная выставка «Жизнь» о Великой Победе открывается в Казани
Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
17:41 13.04.2017
На экскурсиях в Казани туристы узнают город на ощупь
Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.
17:32 13.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В Казани может быть создан третий в России центр трансплантологии
Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.
17:25 13.04.2017
Свыше 4 млн рублей возвращено через суды потребителям некачественных косметологических услуг в РТ
В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.
17:22 13.04.2017
Фото: В Кирове упал строительный башенный кран
Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
16:45 13.04.2017
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Казань
В столице Татарстана зампред Правительства России проведет совещание по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.
16:40 13.04.2017
Международная тюркская научная конференция проходит в Казани
В пленарном заседании принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дилмач.
16:30 13.04.2017
«Трансойл» вложит 50 млн рублей в казанскую лабораторию по созданию регистра доноров костного мозга
К концу 2017 года ученые должны «расшифровать» уже не менее 1000 проб потенциальных доноров.
16:21 13.04.2017
В Казани открылась выставка «Туризм и спорт»
В выставке принимают участие отраслевые организации и компании из 20 регионов России, а также из Индии, КНР, Пакистана и Турции.
16:12 13.04.2017
В Татарстане в три раза выросло количество жалоб на фирмы, оказывающие платные медуслуги
60 процентов обращений – жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов.
16:11 13.04.2017
Татарстанская прокуратура остановила сброс неочищенных стоков в реку Ик
Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод.
16:07 13.04.2017
Мухаметшин прокомментировал присвоение ему высокого звания европейского парламента
28 марта в Страсбурге состоялось присвоение Председателю Госсовета РТ звания почетного члена КМРВСЕ.
16:04 13.04.2017
В Казани прокуратура защитила двух пожилых вкладчиц ТФБ
Ранее суд удовлетворил иски прокуратуры в отношении двух вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права.
16:01 13.04.2017
Росздравнадзор по РТ: В Татарстане участились случаи навязывания медуслуг по телефону
Территориальный орган Росздравнадзора считает проблему межведомственной, требующей всестороннего подхода.
15:44 13.04.2017
Аналитики сети «Перекресток» определили, что едят россияне в пост
Абсолютным лидером стала Москва, где в период Великого Поста снижаются продажи всех категорий продуктов, запрещенных в пост.
15:43 13.04.2017
По подозрению в убийстве приемщика металла в Казани задержан 30-летний уроженец Заинска
Причастность к совершению преступления заинец признал и сообщил, что неоднократно сдавал металл в пункте приема на улице Учительской.
15:41 13.04.2017
Владимир Путин и заместитель Премьера КНР обсудили предстоящие встречи на высшем уровне
Президент России также подтвердил свое участие в международном форуме «Один пояс – один путь», который состоится в Пекине в мае.
15:39 13.04.2017
Первый украинский космонавт не поддержал идею переноса Дня космонавтики
19 ноября 1997 года Леонид Каденюк совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия».
15:32 13.04.2017
Анна Стужина, пострадавшая при теракте в метро Петербурга, выписалась из больницы
В ближайшее время девушка планирует посетить родной город Набережные Челны и повидаться со своими родными и близкими.
15:25 13.04.2017
В Петербурге с успехом прошел спектакль Качаловского театра «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
Казанская труппа стала почетным гостем Международного фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России».
15:18 13.04.2017
КФУ создаст кафедру восточных рукописей
В оцифрованном формате студентам Казанского университета будут доступны источники Санкт-Петербургского института восточных рукописей РАН.
15:08 13.04.2017
После вмешательства прокуратуры в Бугульме выплачено более млн рублей долга по зарплате
За февраль – март 2017 года 43 работникам предприятия «Суар-Актив» не выплатили заработную плату.
15:07 13.04.2017
На набережной озера Нижний Кабан появятся велосипедная дорожка, каскад дождевых садов и водное такси
Здесь построят нижние пешеходные дорожки на сваях, проходящие прямо над водой, а также верхние променады вдоль берега, предполагающие замену асфальта.
15:07 13.04.2017
Полиция Казани задержала подозреваемого в хищении миллиона у пенсионерки
Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
14:59 13.04.2017
В Лаишево прокуратура добилась блокировки сайтов с запрещенной информацией
Заблокированы четыре ресурса по продаже медицинских справок и пять сайтов с информацией о способах изготовления взрывных устройств.
14:51 13.04.2017
В Казани обнаружено тело без вести пропавшей женщины
Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 7 ноября 2016 года.
14:48 13.04.2017
Казань в 2018 году примет чемпионат мира по пляжному гандболу
Матчи турнира состоятся после игр футбольного мундиаля.
14:35 13.04.2017
Мухаметшин вручил благодарственное письмо Латышеву в честь 100-летия «Республики Татарстан»
Председатель Госсовета РТ пожелал коллективу газеты творческого долголетия.
14:25 13.04.2017
Показать еще