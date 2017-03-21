Внимание: для школьников Кукморского района объявлен конкурс!

13 Апрель 2017 | новости Печать

Внимание: для школьников Кукморского района объявлен конкурс!

Министерством внутренних дел по Республике Татарстан совместно с Общественным советом при МВД по РТ запланировано проведение литературного конкурса среди школьников 1-4 классов «Я - суперполицейский!». Сроки проведения литературного конкурса  с 10 апреля по 1 мая 2017 года. На конкурс принимаются рассказы детей младшего школьного возраста   (от 7 до 10 лет). Каждый рассказ должен начинаться фразой: «Как бы я спасал мир, если бы был суперполицейским…». Объем текста не более одного листа формата А4, размер шрифта – 14 Times New Roman. Каждая работа должна сопровождаться анкетой участника согласно приложению.

По итогам конкурса будут  объявлены 5 победителей, которые получат дипломы и ценные подарки. Чествование лучших авторов запланировано 30 мая 2017 года перед премьерой спектакля «Не боюсь бояться!» в  концертном зале Татарского Государственного Театра кукол «Экият». Предусмотрено, что одноклассники победителей конкурса смогут присутствовать на награждении и бесплатно посмотреть  спектакль.

Конкурсные работы  учащихся нашего района до 1 мая 2017 года принимаются в подразделении по делам несовершеннолетних отдела  МВД России по Кукморскому району.

 

 

АНКЕТА

участника литературного конкурса «Я-суперполицейский»

Ф.И.О.________________________________________________________________________________

Возраст ___________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

Наименование учебного заведения, класс _____________________________________________________________

Ф.И.О.классного руководителя_______________________________________

 

Ф.И.О.одного из родителей, законных представителей участника____________________________________________________

Контактный телефон родителей,  законных представителей участника____________________________________________________

 


Отдел МВД России по Кукморскому району


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