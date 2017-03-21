8 предсказаний Нострадамуса на 2017 год

13 Апрель 2017 | новости

Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, добился невероятной известности благодаря своим сборникам пророчеств. Честно говоря, большинство его стихотворных предсказаний на первый взгляд совершенно лишены смысла, но, очевидно, существует причина, по которой его четверостишия остаются популярными на протяжении веков.

Прежде чем уйти с головой в мир оккультизма, Нострадамус работал врачом во Франции.

Предсказания Нострадамуса о серии терактов 11 сентября 2001 года, приходе к власти Гитлера, триумфе Трампа на президентских выборах и многих других знаковых событиях смогли завоевать доверие у общества и побудили множество людей по всему миру прислушиваться к его пророчествам.

Прогнозы на 2017 год:

1. Развивающаяся сверхдержава — Китай — в 2017 предпримет смелые шаги, чтобы повлиять на “экономический дисбаланс”, который наблюдается в настоящее время во всём мире. Нострадамус предсказывает, что такие шаги приведут к значимым последствиям.

2. Италия станет жертвой финансового кризиса. Уровень безработицы и количество займов будут расти, в результате чего страна станет “эпицентром” финансового кризиса ЕС. Банки будут подвергаться банкротству один за другим, и это только верхушка айсберга.

3. В 2017 Нострадамус предсказывает так называемые “горячие” войны, которые будут связаны с глобальным потеплением и сокращением ресурсов. Но самой большой угрозой для всего мира по-прежнему будет оставаться терроризм.

4. По предсказаниям Настрадамуса, 2017 год станет годом переопределения тактики развития стран Латинской Америки. Есть вероятность, что правительство уйдёт от “левой” направленности своей политики и создаст почву для потенциальных гражданских беспорядков в регионе.

5. Америки Соединённые Штаты, нынешняя мировая сверхдержава, утратят контроль над своими действиями и станут принимать поспешные решения глобальных проблем из-за коррупции политиков, идеологических разногласий и растущего неравенства.

6. К 2017 году солнечная энергия будет составлять основную долю глобальных энергетических ресурсов. Это поможет предприятиям и экономике в целом бороться с постоянно растущими затратами на электроэнергию и изменениями климата.

7. В 2017 году космические путешествия станут реальными, но о полётах, выходящих за пределы орбитальных, говорить пока рано. Исследование Луны, астероиды и поиск полезных ископаемых уже не будут являться главными целями этих путешествий.

8. Украина и Россия заключат мир. Соединенные Штаты выступят против этого соглашения, а вот Германия и другие страны Европы поддержат такое развитие событий.

В мире чудес