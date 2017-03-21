О каких болезнях говорят седые волосы

13 Апрель 2017 | новости

Седина может быть признаком не только почтенного возраста, но и болезней сердца. Серебристый оттенок волос иногда свидетельствует о повреждениях артерий, и это позволяет врачам выделять входящих в группу риска и пациентов, сообщает medikforum.ru.

Не очень многим людям нравится седеть, и теперь ученые выяснили еще один отрицательный момент, связанный с окрашиванием волос в серебристый цвет. Ученые выяснили, что седина может свидетельствовать о повышенном риске повреждения артерий. Если в организме человека уже замедляется процесс восстановления ДНК, отмечаются воспаления, гормональные изменения и задержки с ростом клеток, то все эти процессы, приводящие к болезням сердца, отражаются и на цвете волос. Полученные исследователями выводы могут использоваться врачами для обнаружения пациентов с повышенным риском болезней сердца просто по цвету волос.

Ученые из Университета Каира в Египте наблюдали за здоровьем 545 мужчин. Их разделили на подгруппы в зависимости от здоровья артерий и цвета волос. Степень седины оценивалась по специальной шкале, где чисто черные волосы получали 1 балл, а полностью белые — 5 баллов. Три и более баллов были связаны с повреждением артерий, повышенным артериальным давлением и аномальным уровнем жира — все эти три показателя говорят о болезнях сердца. Учёные отмечают, что заболевания артерий и седина волос развиваются с помощью одних и тех же биологических путей, причём оба процесса становятся более интенсивными с годами.

Результаты исследования позволяют предположить, что вне зависимости от биологического возраста человека седина волос может свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, для подтверждения этого вывода необходимо провести дополнительное исследование с большей группой мужчин и женщин.