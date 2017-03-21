Кукморянки приняли участие во ІІ Международном конкурсе-фестивале «Звездная симфония» (фото)

В Республике

Свалка строительного мусора обнаружена активистами возле поселка Кадышево

Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.

18:27 13.04.2017 Несанкционированный сброс отходов зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане.

Марат Галеев об арестах губернаторов: «Испытание деньгами и властью одно из самых тяжелых»

Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.

18:14 13.04.2017 Депутат Госсовета РТ считает, что череда арестов и снятий с должностей руководителей регионов обнажает проблему связи власти с обществом.

Мутко: Получили справку FIFA, что газон Kazan-Arena опасения не вызывает

Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.

18:05 13.04.2017 Заместитель Председателя Правительства РФ высоко оценил готовность стадиона к Кубку конфедераций.

Театр кукол «Экият» прибыл на Сахалин

В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.

18:00 13.04.2017 В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья – актеры Сахалинского театра кукол.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

Владимир Путин обсудил развитие Сахалина с губернатором области

В 2016 году план по внутреннему региональному продукту выполнен на 106 процентов.

17:46 13.04.2017 В 2016 году план по внутреннему региональному продукту выполнен на 106 процентов.

Мультимедийная выставка «Жизнь» о Великой Победе открывается в Казани

Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

17:41 13.04.2017 Выставку «Жизнь» посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

На экскурсиях в Казани туристы узнают город на ощупь

Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.

17:32 13.04.2017 Казань входит в пятерку российских городов по туристической привлекательности.

В Казани может быть создан третий в России центр трансплантологии

Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.

17:25 13.04.2017 Проект по расшифровке геномов потенциальных доноров костного мозга в перспективе способен охватить всю страну.

Свыше 4 млн рублей возвращено через суды потребителям некачественных косметологических услуг в РТ

В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.

17:22 13.04.2017 В 2016 году Роспотребнадзором по РТ в коммерческих медучреждениях было зафиксировано более тысячи нарушений.

Фото: В Кирове упал строительный башенный кран

Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

16:45 13.04.2017 Машинист упавшего крана доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Казань

В столице Татарстана зампред Правительства России проведет совещание по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.

16:40 13.04.2017 В столице Татарстана зампред Правительства России проведет совещание по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.

Международная тюркская научная конференция проходит в Казани

В пленарном заседании принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дилмач.

16:30 13.04.2017 В пленарном заседании принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дилмач.

«Трансойл» вложит 50 млн рублей в казанскую лабораторию по созданию регистра доноров костного мозга

К концу 2017 года ученые должны «расшифровать» уже не менее 1000 проб потенциальных доноров.

16:21 13.04.2017 К концу 2017 года ученые должны «расшифровать» уже не менее 1000 проб потенциальных доноров.

В Казани открылась выставка «Туризм и спорт»

В выставке принимают участие отраслевые организации и компании из 20 регионов России, а также из Индии, КНР, Пакистана и Турции.

16:12 13.04.2017 В выставке принимают участие отраслевые организации и компании из 20 регионов России, а также из Индии, КНР, Пакистана и Турции.

В Татарстане в три раза выросло количество жалоб на фирмы, оказывающие платные медуслуги

60 процентов обращений – жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов.

16:11 13.04.2017 60 процентов обращений – жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов.

Татарстанская прокуратура остановила сброс неочищенных стоков в реку Ик

Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод.

16:07 13.04.2017 Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность по сбросу сточных вод.

Мухаметшин прокомментировал присвоение ему высокого звания европейского парламента

28 марта в Страсбурге состоялось присвоение Председателю Госсовета РТ звания почетного члена КМРВСЕ.

16:04 13.04.2017 28 марта в Страсбурге состоялось присвоение Председателю Госсовета РТ звания почетного члена КМРВСЕ.

В Казани прокуратура защитила двух пожилых вкладчиц ТФБ

Ранее суд удовлетворил иски прокуратуры в отношении двух вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права.

16:01 13.04.2017 Ранее суд удовлетворил иски прокуратуры в отношении двух вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права.

Росздравнадзор по РТ: В Татарстане участились случаи навязывания медуслуг по телефону

Территориальный орган Росздравнадзора считает проблему межведомственной, требующей всестороннего подхода.

15:44 13.04.2017 Территориальный орган Росздравнадзора считает проблему межведомственной, требующей всестороннего подхода.

Аналитики сети «Перекресток» определили, что едят россияне в пост

Абсолютным лидером стала Москва, где в период Великого Поста снижаются продажи всех категорий продуктов, запрещенных в пост.

15:43 13.04.2017 Абсолютным лидером стала Москва, где в период Великого Поста снижаются продажи всех категорий продуктов, запрещенных в пост.

По подозрению в убийстве приемщика металла в Казани задержан 30-летний уроженец Заинска

Причастность к совершению преступления заинец признал и сообщил, что неоднократно сдавал металл в пункте приема на улице Учительской.

15:41 13.04.2017 Причастность к совершению преступления заинец признал и сообщил, что неоднократно сдавал металл в пункте приема на улице Учительской.

Владимир Путин и заместитель Премьера КНР обсудили предстоящие встречи на высшем уровне

Президент России также подтвердил свое участие в международном форуме «Один пояс – один путь», который состоится в Пекине в мае.

15:39 13.04.2017 Президент России также подтвердил свое участие в международном форуме «Один пояс – один путь», который состоится в Пекине в мае.

Первый украинский космонавт не поддержал идею переноса Дня космонавтики

19 ноября 1997 года Леонид Каденюк совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия».

15:32 13.04.2017 19 ноября 1997 года Леонид Каденюк совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия».

Анна Стужина, пострадавшая при теракте в метро Петербурга, выписалась из больницы

В ближайшее время девушка планирует посетить родной город Набережные Челны и повидаться со своими родными и близкими.

15:25 13.04.2017 В ближайшее время девушка планирует посетить родной город Набережные Челны и повидаться со своими родными и близкими.

В Петербурге с успехом прошел спектакль Качаловского театра «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Казанская труппа стала почетным гостем Международного фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

15:18 13.04.2017 Казанская труппа стала почетным гостем Международного фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

КФУ создаст кафедру восточных рукописей

В оцифрованном формате студентам Казанского университета будут доступны источники Санкт-Петербургского института восточных рукописей РАН.

15:08 13.04.2017 В оцифрованном формате студентам Казанского университета будут доступны источники Санкт-Петербургского института восточных рукописей РАН.

После вмешательства прокуратуры в Бугульме выплачено более млн рублей долга по зарплате

За февраль – март 2017 года 43 работникам предприятия «Суар-Актив» не выплатили заработную плату.

15:07 13.04.2017 За февраль – март 2017 года 43 работникам предприятия «Суар-Актив» не выплатили заработную плату.

На набережной озера Нижний Кабан появятся велосипедная дорожка, каскад дождевых садов и водное такси

Здесь построят нижние пешеходные дорожки на сваях, проходящие прямо над водой, а также верхние променады вдоль берега, предполагающие замену асфальта.

15:07 13.04.2017 Здесь построят нижние пешеходные дорожки на сваях, проходящие прямо над водой, а также верхние променады вдоль берега, предполагающие замену асфальта.

Полиция Казани задержала подозреваемого в хищении миллиона у пенсионерки

Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

14:59 13.04.2017 Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.