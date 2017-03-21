Кукморянки приняли участие во ІІ Международном конкурсе-фестивале «Звездная симфония» (фото)

В номинации «Эстрадный вокал» Кукморскую среднюю школу №3 представили ученица 6а класса Айгуль Гафиятуллина и ученица 8б класса Руфина Ахметзянова (руководители Сайфуллина Р.Р., Бакина Н.А.). Каждый участник представил по 2 конкурсных номера.
По итогам конкурса Айгуль стала лауреатом второй степени, Руфина - дипломантом первой степени. По правилам конкурса Айгуль Гафиятуллина примет участие в финале Международного конкурса «Лучшие из лучших», который состоится 2-8 июля 2017 года на Черноморском побережье.