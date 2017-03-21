Формируются единые реестры кредиторов Татфондбанка и Интехбанка

13 Апрель 2017 | Тема дня

Ранее Арбитражный суд РТ признал эти банки банкротами и объявил о начале конкурсного производства.

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В связи с обращениями инициативных групп клиентов Татфондбанка и Интехбанка формируются единые реестры кредиторов данных банков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Напомним, ранее Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк, Интехбанк и Анкор банк банкротами и объявил о начале конкурсного производства.

Согласно процедуре, предусмотренной законом, признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом. Напомним, что 30 марта ЦБ РФ объявил о начале приема требований кредиторов банка.

Также Ильдар Халиков, будучи Премьер-министром Татарстана, заявлял, что активы Татфондбанка будут реализованы по максимальной цене. Вместе с этим Правительство РТ уже с прошлого года оказывает помощь бизнесменам, потерявшим деньги в Татфондбанке.

Заявления о включении в реестр требований кредиторов в Арбитражный суд РТ начали поступать еще до того, как началось рассмотрение дела о банкротстве, однако все они были отклонены в связи с тем, что конкурсное производство еще не было открыто.

Подробная информация о включении в реестр можно получить по телефонам:

Инициативная группа пострадавших в Татфондбанке и Интехбанке: +7 (950) 310 71 67;

Союз пострадавших в Татфондбанке и Интехбанке: +7 (900) 324 72 11;

Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан: + 7 (843) 524 90 90;

Фонд помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка: +7 (962) 556 39 41.