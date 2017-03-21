ТОСЭР Набережные Челны пополнится двумя новым резидентами

13 Апрель 2017 | новости Печать

ТОСЭР Набережные Челны пополнится двумя новым резидентами

Сегодня в Казани состоялось заседание республиканской комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, сообщает ИА «Татар-информ».

На заседании присутствовали министр экономики РТ Артем Здунов и мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

Компания «ТатКлиматМаш» из Московской области (г. Звенигород), производитель климатических установок, планирует создать 33 рабочих места. ООО «Венские Вафли» (Набережные Челны), производитель кондитерских изделий, - 53 рабочих места. Объем инвестиций составит 170,48 млн рублей и 265,5 млн рублей соответственно.

Сейчас в ТОСЭР Набережные Челны зарегистрировано 9 компаний-резидентов. Объём вложенных инвестиций составил 8,5 млрд рублей, создано 1800 рабочих мест.

«Компании будут располагаться в КИП «Мастер», уже заключен договор аренды, – прокомментировал заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев. – Новых инвесторов привлекают льготы ТОСЭР Набережных Челнов и дешевизна арендных площадей. Компания «Татклиматмаш» на первом этапе развития будет производить климатические оборудование, а «Венские Вафли» займется производством пирожных макарун в промышленном масштабе».

По итогам рассмотрения заявок инвестиционные проекты обеих компаний были одобрены.

фото www.решение-верное.рф


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