Вниманию кукморских налогоплательщиков транспортного налога: важная информация!

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в том числе может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем предоставить в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год до 1 мая текущего года. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.