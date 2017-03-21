В Кукморском военном комиссариате состоялось заседание призывной комиссии (фото)

13 Апрель 2017 | Тема дня

Этой весной из нашего района призыву в армию подлежат более 70 молодых людей. Здоровые, готовые к службе ребята встанут в ряды российской армии. Большинство из призывников – ребята с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие водительские удостоверения категории В и С. Первая отправка запланирована на 18 апреля.

Комиссия под руководством заместителя главы района Равии Каримуллиной пообщалась с 30 будущими солдатами. Членов комиссии интересовали вопросы, касающиеся состояния здоровья призывников, семейного положения, учебы, наличия водительских прав и прочего. Радует то, что ребята идут в армию с желанием.

Алсу ИДРИСОВА