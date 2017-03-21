Активные ветераны Кукмора побывали в академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля (фото)

13 Апрель 2017 | новости

Столица нашей республики город Казань богата множеством исторических зданий, известных на весь мир. В одном из таких побывали мы, активные ветераны Кукмора, члены Союза пенсионеров России: совершили увлекательную поездку в академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля на балет “Лебединое озеро”.

Нас поразила внешняя торжественность и внутреннее убранство с национальным калоритом. Просторное фойе, красочные люстры, стройные колонны, мраморные лестницы, зеркала, уютный, многоместный зрительный зал – все это впечатляет воображение.

Балет “Лебединое озеро” – уникальное явление русской художественной культуры и исполняется на протяжении 19, 20, 21 веков, в чем мы и убедились сами. Гаснет свет и зал наполняет чарующая музыка Петра Чайковского. Музыкально-сюжетная хореография исполнителей балета “Лебединое озеро” никого не оставляет равнодушными, мы были полны эмоций и восторга.

Мы, ветераны, считаем, этот театр, зрелища, которые там проходят, каждый ценитель искусства должен посмотреть хотя бы один раз в жизни.