В ПФР дали совет россиянам, не накопившим баллов на пенсию

12 Апрель 2017 | новости Печать

В ПФР дали совет россиянам, не накопившим баллов на пенсию

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов посоветовал гражданам, у которых после введения новой балльной системы назначения пенсий, возникли проблемы с получением выплат (страховой пенсии) из-за недостатка баллов, продолжать работать или дождаться назначения социальной пенсии. По его словам, пенсионная система является страховой, а не благотворительной.

После 2015 года некоторые россияне, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, не смогли оформить пенсию, так как не имеют необходимого для этого стажа и количества пенсионных баллов. По данным ПФР, с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости формируется в России в пенсионных коэффициентах или баллах.

Для получения права на страховую пенсию лицам, достигающим пенсионного возраста в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных баллов. Россияне, которым не удается этого заработать, смогут оформить социальную пенсию на пять лет позже общеустановленного срока.

"Продолжать работать. Если через пять лет они не заработают достаточное количество баллов, то они смогут обратиться за назначением социальной пенсии", — заявил Дроздов на вопрос, что делать людям, не заработавшим баллов на пенсию.

    Граждане должны исходить из того, что если нет стажа и нет легального заработка, то есть за вас реально взносы не отчислялись. Соответственно, они не внесли вклад в пенсионную систему, чтобы получать ее. Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность, — подчеркнул Дроздов.

Он отметил, что таких граждан не очень много. "Для регионов, я думаю, это единичные случаи", — сказал он.

У нас же всегда были такие ограничения по стажу, было пять лет. Человек, отработавший менее пяти лет, не получает пенсию. Это было всегда. В этом году этот срок — восемь лет. Это одно из условий, — напомнил глава ПФР.

"У человека нет стажа, значит он получит социальную пенсию еще через пять лет. Вторым условием является то, что он не платил страховые взносы в том объеме, который обеспечивает минимальную пенсию. Это как раз эти баллы", — добавил Дроздов.

Федеральным законом предусмотрено ежегодное повышение требуемой величины ключевых элементов пенсионной формулы – до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году, передает Рамблер.


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