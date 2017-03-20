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Прогноз погоды в Кукморе на завтра
12 Апрель 2017 | новости Печать
По прогнозам синоптиков, завтра, 13 апреля, в Кукморе ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь.
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В Республике
Лавров раскрыл детали переговоров с Тиллерсоном
Глава МИД России назвал переговоры обстоятельными.
21:04 12.04.2017
Глава МИД России назвал переговоры обстоятельными.
21:04 12.04.2017
В Казани запускается детский курс по архитектуре «Городской букварь»
Дети будут рисовать и моделировать собственные архитектурные проекты, работать с разными материалами, каждый раз осваивая новые техники.
20:21 12.04.2017
Дети будут рисовать и моделировать собственные архитектурные проекты, работать с разными материалами, каждый раз осваивая новые техники.
20:21 12.04.2017
В Новосибирской области рухнул балкон вместе с пенсионеркой
Пенсионерка не смогла удержаться и упала, получив многочисленные травмы.
19:32 12.04.2017
Пенсионерка не смогла удержаться и упала, получив многочисленные травмы.
19:32 12.04.2017
В исправительное учреждение Нижнекамска пытались перебросить начиненный героином лимон
По факту попытки доставить наркотики в колонию возбуждено уголовное дело.
19:22 12.04.2017
По факту попытки доставить наркотики в колонию возбуждено уголовное дело.
19:22 12.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
Найдены очаги возгорания в двух исторических зданиях Казани
По факту обоих пожаров в центре Казани проводится проверка в соответствии с Уголовного-процессуальным кодексом РФ.
19:08 12.04.2017
По факту обоих пожаров в центре Казани проводится проверка в соответствии с Уголовного-процессуальным кодексом РФ.
19:08 12.04.2017
Артисты театра кукол «Экият» отправилась в Южно-Сахалинск
В рамках обменных гастролей труппа из Казани покажет южносахалинцам две постановки – «Три дочери» и «Идет Коза рогатая».
18:39 12.04.2017
В рамках обменных гастролей труппа из Казани покажет южносахалинцам две постановки – «Три дочери» и «Идет Коза рогатая».
18:39 12.04.2017
Рустем Сибгатуллин: «Не больше половины 62 муниципальных промплощадок работают эффективно»
Заместитель министра экономики считает, что промышленным площадкам в районах и городах республики стоит обратить внимание на вопрос эффективности.
18:30 12.04.2017
Заместитель министра экономики считает, что промышленным площадкам в районах и городах республики стоит обратить внимание на вопрос эффективности.
18:30 12.04.2017
Минкульт РТ: По пожарам на объектах наследия будем инициировать уголовные дела
Охранные обязательства по обоим объектам лежат на исполкоме Казани.
18:15 12.04.2017
Охранные обязательства по обоим объектам лежат на исполкоме Казани.
18:15 12.04.2017
Прокуратура начала проверку по факту пожара в деревянном доме на Марджани
Проверка проводится в связи с возгоранием в объекте культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой» в Казани.
18:05 12.04.2017
Проверка проводится в связи с возгоранием в объекте культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой» в Казани.
18:05 12.04.2017
МЧС озвучило предварительные причины пожаров на двух памятниках архитектуры в центре Казани
С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.
17:44 12.04.2017
С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.
17:44 12.04.2017
В Доме Аксенова состоится творческий вечер самарского поэта Константина Потапова
Дипломированный психолог отмечает десятилетие творчества турне по городам России.
17:40 12.04.2017
Дипломированный психолог отмечает десятилетие творчества турне по городам России.
17:40 12.04.2017
Пожар в деревянном доме на улице Марджани в Казани потушен
Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
17:28 12.04.2017
Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
17:28 12.04.2017
В Татарстане более 1,5 тысячи многодетных семей троекратно отказывались от земельных участков
Особо остро проблема с предоставлением земельных участков многодетным семьям стоит в Казани и Набережных Челнах.
17:14 12.04.2017
Особо остро проблема с предоставлением земельных участков многодетным семьям стоит в Казани и Набережных Челнах.
17:14 12.04.2017
После реставрации для республиканских мероприятий открылось здание бывшей пересыльной тюрьмы
В федеральном объекте культурного наследия разместились Общественная палата РТ, Фонд возрождения памятников и другие организации.
17:05 12.04.2017
В федеральном объекте культурного наследия разместились Общественная палата РТ, Фонд возрождения памятников и другие организации.
17:05 12.04.2017
Олеся Балтусова о пожарах на объектах наследия: «Я в шоке!»
Помощник Президента РТ назвала сегодняшние пожары на двух объектах культурного наследия проявлением подсечно-огневого градостроительства.
16:47 12.04.2017
Помощник Президента РТ назвала сегодняшние пожары на двух объектах культурного наследия проявлением подсечно-огневого градостроительства.
16:47 12.04.2017
Муфтию РТ подарили картину с изображением Азимовской мечети, побывавшую в космосе
Необычный подарок священнослужителю преподнес начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.
16:35 12.04.2017
Необычный подарок священнослужителю преподнес начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.
16:35 12.04.2017
Татарстанцы начали оформлять в собственность машино-места
Управление Росреестра по РТ за I квартал 2017 года зарегистрировало право собственности на 270 машино-мест.
16:24 12.04.2017
Управление Росреестра по РТ за I квартал 2017 года зарегистрировало право собственности на 270 машино-мест.
16:24 12.04.2017
На улице Марджани в Казани горит объект культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой»
Пожар на Марджани, 44 стал вторым за сутки в исторической части столицы РТ.
16:14 12.04.2017
Пожар на Марджани, 44 стал вторым за сутки в исторической части столицы РТ.
16:14 12.04.2017
Татарстанские таможенники в посылке из Египта обнаружили экстремистскую книгу
Решается вопрос об изъятии книги и возбуждении административного дела в отношении отправителя посылки.
16:14 12.04.2017
Решается вопрос об изъятии книги и возбуждении административного дела в отношении отправителя посылки.
16:14 12.04.2017
Пожар в здании бывшего механико-технологического техникума в Казани потушен
Собственником здания сейчас является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».
15:57 12.04.2017
Собственником здания сейчас является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».
15:57 12.04.2017
В 2016 году в Казани было собрано 135,5 млрд рублей налоговых доходов
Прирост налоговых поступлений за год составил более 18 млрд рублей, 11 из которых пришлись на НДС.
15:47 12.04.2017
Прирост налоговых поступлений за год составил более 18 млрд рублей, 11 из которых пришлись на НДС.
15:47 12.04.2017
Видео: В центре Казани горит еще одно здание
На улице Марджани, 44 горит деревянный заброшенный дом.
15:46 12.04.2017
На улице Марджани, 44 горит деревянный заброшенный дом.
15:46 12.04.2017
В Зеленодольске похитили все деньги из банкомата
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
15:42 12.04.2017
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
15:42 12.04.2017
Видео: Прокуратура начала проверку по факту пожара в здании памятника архитектуры
Собственником здания на данный момент является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».
15:14 12.04.2017
Собственником здания на данный момент является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».
15:14 12.04.2017
30 миллионов рублей потратят на уличное освещение казанских поселков в 2017 году
В Казани выявили 59 наиболее проблемных с точки зрения освещенности перекрестков и улиц.
15:14 12.04.2017
В Казани выявили 59 наиболее проблемных с точки зрения освещенности перекрестков и улиц.
15:14 12.04.2017
Призы Всероссийской олимпиады по физике уехали из Казани в Москву, Пермь и Саров
Более 500 одаренных школьников со всех уголков страны в течение шести дней проходили конкурсные испытания.
15:05 12.04.2017
Более 500 одаренных школьников со всех уголков страны в течение шести дней проходили конкурсные испытания.
15:05 12.04.2017
В Казани приступили к созданию народного веб-сериала «Братья» об эпохе ОПГ
В соцсетях на днях стартует обсуждение личных историй казанцев о временах расцвета уличных группировок.
14:57 12.04.2017
В соцсетях на днях стартует обсуждение личных историй казанцев о временах расцвета уличных группировок.
14:57 12.04.2017
Пожар в здании объекта культурного наследия в Казани локализован
Воду для тушения пожарные берут из озера Кабан – проложена магистральная линия.
14:56 12.04.2017
Воду для тушения пожарные берут из озера Кабан – проложена магистральная линия.
14:56 12.04.2017
Министерство культуры РТ не нашло оснований для причисления Храма всех религий к объектам наследия
По заключению экспертов, недостроенный комплекс не отвечает критериям, прописанным в законодательстве.
14:34 12.04.2017
По заключению экспертов, недостроенный комплекс не отвечает критериям, прописанным в законодательстве.
14:34 12.04.2017
Появилось видео пожара на улице Тукая в Казани
Пожар произошел в здании, которое относится к объектам культурного наследия республиканского значения.
14:33 12.04.2017
Пожар произошел в здании, которое относится к объектам культурного наследия республиканского значения.
14:33 12.04.2017