Прогноз погоды в Кукморе на завтра

В Республике

Лавров раскрыл детали переговоров с Тиллерсоном

Глава МИД России назвал переговоры обстоятельными.

21:04 12.04.2017 Глава МИД России назвал переговоры обстоятельными.

В Казани запускается детский курс по архитектуре «Городской букварь»

Дети будут рисовать и моделировать собственные архитектурные проекты, работать с разными материалами, каждый раз осваивая новые техники.

20:21 12.04.2017 Дети будут рисовать и моделировать собственные архитектурные проекты, работать с разными материалами, каждый раз осваивая новые техники.

В Новосибирской области рухнул балкон вместе с пенсионеркой

Пенсионерка не смогла удержаться и упала, получив многочисленные травмы.

19:32 12.04.2017 Пенсионерка не смогла удержаться и упала, получив многочисленные травмы.

В исправительное учреждение Нижнекамска пытались перебросить начиненный героином лимон

По факту попытки доставить наркотики в колонию возбуждено уголовное дело.

19:22 12.04.2017 По факту попытки доставить наркотики в колонию возбуждено уголовное дело.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

11:37 10.04.2017 150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей

Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

11:03 10.04.2017 Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

Найдены очаги возгорания в двух исторических зданиях Казани

По факту обоих пожаров в центре Казани проводится проверка в соответствии с Уголовного-процессуальным кодексом РФ.

19:08 12.04.2017 По факту обоих пожаров в центре Казани проводится проверка в соответствии с Уголовного-процессуальным кодексом РФ.

Артисты театра кукол «Экият» отправилась в Южно-Сахалинск

В рамках обменных гастролей труппа из Казани покажет южносахалинцам две постановки – «Три дочери» и «Идет Коза рогатая».

18:39 12.04.2017 В рамках обменных гастролей труппа из Казани покажет южносахалинцам две постановки – «Три дочери» и «Идет Коза рогатая».

Рустем Сибгатуллин: «Не больше половины 62 муниципальных промплощадок работают эффективно»

Заместитель министра экономики считает, что промышленным площадкам в районах и городах республики стоит обратить внимание на вопрос эффективности.

18:30 12.04.2017 Заместитель министра экономики считает, что промышленным площадкам в районах и городах республики стоит обратить внимание на вопрос эффективности.

Минкульт РТ: По пожарам на объектах наследия будем инициировать уголовные дела

Охранные обязательства по обоим объектам лежат на исполкоме Казани.

18:15 12.04.2017 Охранные обязательства по обоим объектам лежат на исполкоме Казани.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в деревянном доме на Марджани

Проверка проводится в связи с возгоранием в объекте культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой» в Казани.

18:05 12.04.2017 Проверка проводится в связи с возгоранием в объекте культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой» в Казани.

МЧС озвучило предварительные причины пожаров на двух памятниках архитектуры в центре Казани

С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.

17:44 12.04.2017 С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.

В Доме Аксенова состоится творческий вечер самарского поэта Константина Потапова

Дипломированный психолог отмечает десятилетие творчества турне по городам России.

17:40 12.04.2017 Дипломированный психолог отмечает десятилетие творчества турне по городам России.

Пожар в деревянном доме на улице Марджани в Казани потушен

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

17:28 12.04.2017 Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В Татарстане более 1,5 тысячи многодетных семей троекратно отказывались от земельных участков

Особо остро проблема с предоставлением земельных участков многодетным семьям стоит в Казани и Набережных Челнах.

17:14 12.04.2017 Особо остро проблема с предоставлением земельных участков многодетным семьям стоит в Казани и Набережных Челнах.

После реставрации для республиканских мероприятий открылось здание бывшей пересыльной тюрьмы

В федеральном объекте культурного наследия разместились Общественная палата РТ, Фонд возрождения памятников и другие организации.

17:05 12.04.2017 В федеральном объекте культурного наследия разместились Общественная палата РТ, Фонд возрождения памятников и другие организации.

Олеся Балтусова о пожарах на объектах наследия: «Я в шоке!»

Помощник Президента РТ назвала сегодняшние пожары на двух объектах культурного наследия проявлением подсечно-огневого градостроительства.

16:47 12.04.2017 Помощник Президента РТ назвала сегодняшние пожары на двух объектах культурного наследия проявлением подсечно-огневого градостроительства.

Муфтию РТ подарили картину с изображением Азимовской мечети, побывавшую в космосе

Необычный подарок священнослужителю преподнес начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

16:35 12.04.2017 Необычный подарок священнослужителю преподнес начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

Татарстанцы начали оформлять в собственность машино-места

Управление Росреестра по РТ за I квартал 2017 года зарегистрировало право собственности на 270 машино-мест.

16:24 12.04.2017 Управление Росреестра по РТ за I квартал 2017 года зарегистрировало право собственности на 270 машино-мест.

На улице Марджани в Казани горит объект культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой»

Пожар на Марджани, 44 стал вторым за сутки в исторической части столицы РТ.

16:14 12.04.2017 Пожар на Марджани, 44 стал вторым за сутки в исторической части столицы РТ.

Татарстанские таможенники в посылке из Египта обнаружили экстремистскую книгу

Решается вопрос об изъятии книги и возбуждении административного дела в отношении отправителя посылки.

16:14 12.04.2017 Решается вопрос об изъятии книги и возбуждении административного дела в отношении отправителя посылки.

Пожар в здании бывшего механико-технологического техникума в Казани потушен

Собственником здания сейчас является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

15:57 12.04.2017 Собственником здания сейчас является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

В 2016 году в Казани было собрано 135,5 млрд рублей налоговых доходов

Прирост налоговых поступлений за год составил более 18 млрд рублей, 11 из которых пришлись на НДС.

15:47 12.04.2017 Прирост налоговых поступлений за год составил более 18 млрд рублей, 11 из которых пришлись на НДС.

Видео: В центре Казани горит еще одно здание

На улице Марджани, 44 горит деревянный заброшенный дом.

15:46 12.04.2017 На улице Марджани, 44 горит деревянный заброшенный дом.

В Зеленодольске похитили все деньги из банкомата

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

15:42 12.04.2017 Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Видео: Прокуратура начала проверку по факту пожара в здании памятника архитектуры

Собственником здания на данный момент является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

15:14 12.04.2017 Собственником здания на данный момент является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

30 миллионов рублей потратят на уличное освещение казанских поселков в 2017 году

В Казани выявили 59 наиболее проблемных с точки зрения освещенности перекрестков и улиц.

15:14 12.04.2017 В Казани выявили 59 наиболее проблемных с точки зрения освещенности перекрестков и улиц.

Призы Всероссийской олимпиады по физике уехали из Казани в Москву, Пермь и Саров

Более 500 одаренных школьников со всех уголков страны в течение шести дней проходили конкурсные испытания.

15:05 12.04.2017 Более 500 одаренных школьников со всех уголков страны в течение шести дней проходили конкурсные испытания.

В Казани приступили к созданию народного веб-сериала «Братья» об эпохе ОПГ

В соцсетях на днях стартует обсуждение личных историй казанцев о временах расцвета уличных группировок.

14:57 12.04.2017 В соцсетях на днях стартует обсуждение личных историй казанцев о временах расцвета уличных группировок.

Пожар в здании объекта культурного наследия в Казани локализован

Воду для тушения пожарные берут из озера Кабан – проложена магистральная линия.

14:56 12.04.2017 Воду для тушения пожарные берут из озера Кабан – проложена магистральная линия.

Министерство культуры РТ не нашло оснований для причисления Храма всех религий к объектам наследия

По заключению экспертов, недостроенный комплекс не отвечает критериям, прописанным в законодательстве.

14:34 12.04.2017 По заключению экспертов, недостроенный комплекс не отвечает критериям, прописанным в законодательстве.