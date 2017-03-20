Гороскоп на 13 апреля: Львы услышат зов спорта, а Стрельцы будут его избегать

12 Апрель 2017 | новости

Звезды гороскопа склоняют проявить решительность и энергичность, позабыв при этом про дипломатичность. Возможны конфликты и столкновения интересов, которые могут вспыхивать совершенно спонтанно. Чтобы не провести весь день в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Удача будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви. День создан для того, чтобы добиваться своего, так что не упустите свой шанс! Берите инициативу в свои руки: любовь – это поле битвы, и победу на нем одержит самый решительный.

ОВЕН

Овен проведет день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Иными словами, Овен будет настроен на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что маленькая война, затеянная Овном, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

ТЕЛЕЦ

Тельца может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Телец не сможет. Тем не менее он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Тельцу останется только упорно стоять на своем.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами они блистать не будут, однако у Близнецов есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом они могут относиться к делам с излишней серьезностью, а их чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

РАК

Уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Рака! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Раку захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть.

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ЛЕВ

Среди всех прочих дел на первом месте у Льва будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

ДЕВА

Дева рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять ее действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Дева попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Деве полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.

ВЕСЫ

Весы будут настроены добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Весы вынашивали до этого дня, могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Весы сами проявят должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

СКОРПИОН

Скорпиона будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Скорпиона, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Скорпион легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в тихое бешенство. В силу этого, Стрельцу лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

КОЗЕРОГ

Жизненный потенциал Козерога будет на высоте! Даже если сам Козерог этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Козерогу в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

ВОДОЛЕЙ

Где-то в глубине души у Водолея проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Водолей склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.

РЫБЫ

Рыбам лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Рыб интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.

ampravda.ru