Около 90 процентов татарстанцев волнует проблема бытового мусора

12 Апрель 2017 | новости Печать

Около 90 процентов татарстанцев волнует проблема бытового мусора

Около 90 процентов татарстанцев волнует проблема бытового мусора. Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан подвел итоги социологического исследования населения РТ на тему «Появление, сортировка и уборка мусора». О результатах опроса ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор центра Дмитрий Романов.


Целью исследования стало привлечение внимание общества к проблеме накопления бытового мусора. Анкетный опрос жителей Татарстана проводился посредством голосования на сайте регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Так, на вопрос «Сортируете ли Вы мусор?» более 60 опрошенных респондентов ответили положительно. 32 человека ответили отрицательно. 21 респондент отметили графу «Делаю это изредка». На вопрос «Есть ли в Вашем районе пункты приема вторсырья: если да – то что они принимают?» татарстанцы ответили следующим образом: 54 респондента ответили на этот вопрос отрицательно, 17 человек ответили, что в их районе принимается пластик, 16 человек – макулатура, 11 человек – темные пивные бутылки, 10 респондентов – различная стеклотара, 6 человек – текстиль.

«Согласно социологическому опросу, более 89 процентов населения волнует проблема бытового мусора. Жители республики не закрывают глаза на данный факт и стараются по мере своих возможностей уменьшить количество мусора на планете. 47 процентов респондентов повезло с наличием баков для раздельного мусора, находящихся на территории двора. Более половины респондентов отметили тот факт, что занимаются сортировкой мусора. Безусловно, есть люди безразличные к экологии, считающие что данной проблемой должно заниматься лишь государство, их более 57 процентов среди опрошенных респондентов. Проблема мусора будет актуальной, пока каждый человек не станет прилагать усилия для ее решения. Сил для этого нужно не много – отдать пищевые отходы животным, сдать стеклотару и бумагу на переработку, узнать, где находится пункт приема использованных энергосберегающих ламп. Со временем все это войдет в привычку для каждого человека, как еженедельная уборка в доме», – отметил Дмитрий Романов.

 tatar-inform.ru


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