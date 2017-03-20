- На сегодняшний день уже благоустроены 8 учебных кабинетов. В скором времени будут завершены работы и в остальных. Хочется верить, что новый учебный год студенты встретят в обновленном здании. В дальнейшем планируется работа по благоустройству в трех общежитиях.
В Лубянском колледже ведутся работы по благоустройству
12 Апрель 2017 | новости Печать
По словам директора колледжа Афанасия Данилова, в ходе капитального благоустройства полностью обновлены стены, полы, потолки заменены двери, электропровода, система отопления. Работы по благоустройству ведут работники строительной организации «Стройком» под руководством Вадима Ахатова.
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