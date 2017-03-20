В Лубянском колледже ведутся работы по благоустройству

В Республике

Прокуратура начала проверку по факту пожара в деревянном доме на Марджани

Проверка проводится в связи с возгоранием в объекте культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой» в Казани.

18:05 12.04.2017 Проверка проводится в связи с возгоранием в объекте культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой» в Казани.

МЧС озвучило предварительные причины пожаров на двух памятниках архитектуры в центре Казани

С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.

17:44 12.04.2017 С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.

В Доме Аксенова состоится творческий вечер самарского поэта Константина Потапова

Дипломированный психолог отмечает десятилетие творчества турне по городам России.

17:40 12.04.2017 Дипломированный психолог отмечает десятилетие творчества турне по городам России.

Пожар в деревянном доме на улице Марджани в Казани потушен

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

17:28 12.04.2017 Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

11:37 10.04.2017 150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей

Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

11:03 10.04.2017 Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

В Татарстане более 1,5 тысячи многодетных семей троекратно отказывались от земельных участков

Особо остро проблема с предоставлением земельных участков многодетным семьям стоит в Казани и Набережных Челнах.

17:14 12.04.2017 Особо остро проблема с предоставлением земельных участков многодетным семьям стоит в Казани и Набережных Челнах.

После реставрации для республиканских мероприятий открылось здание бывшей пересыльной тюрьмы

В федеральном объекте культурного наследия разместились Общественная палата РТ, Фонд возрождения памятников и Управление делами Президента РТ.

17:05 12.04.2017 В федеральном объекте культурного наследия разместились Общественная палата РТ, Фонд возрождения памятников и Управление делами Президента РТ.

Олеся Балтусова о пожарах на объектах наследия: «Я в шоке!»

Помощник Президента РТ назвала сегодняшние пожары на двух объектах культурного наследия проявлением подсечно-огневого градостроительства.

16:47 12.04.2017 Помощник Президента РТ назвала сегодняшние пожары на двух объектах культурного наследия проявлением подсечно-огневого градостроительства.

Муфтию РТ подарили картину с изображением Азимовской мечети, побывавшую в космосе

Необычный подарок священнослужителю преподнес начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

16:35 12.04.2017 Необычный подарок священнослужителю преподнес начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

Татарстанцы начали оформлять в собственность машино-места

Управление Росреестра по РТ за I квартал 2017 года зарегистрировало право собственности на 270 машино-мест.

16:24 12.04.2017 Управление Росреестра по РТ за I квартал 2017 года зарегистрировало право собственности на 270 машино-мест.

На улице Марджани в Казани горит объект культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой»

Пожар на Марджани, 44 стал вторым за сутки в исторической части столицы РТ.

16:14 12.04.2017 Пожар на Марджани, 44 стал вторым за сутки в исторической части столицы РТ.

Татарстанские таможенники в посылке из Египта обнаружили экстремистскую книгу

Решается вопрос об изъятии книги и возбуждении административного дела в отношении отправителя посылки.

16:14 12.04.2017 Решается вопрос об изъятии книги и возбуждении административного дела в отношении отправителя посылки.

Пожар в здании бывшего механико-технологического техникума в Казани потушен

Собственником здания сейчас является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

15:57 12.04.2017 Собственником здания сейчас является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

В 2016 году в Казани было собрано 135,5 млрд рублей налоговых доходов

Прирост налоговых поступлений за год составил более 18 млрд рублей, 11 из которых пришлись на НДС.

15:47 12.04.2017 Прирост налоговых поступлений за год составил более 18 млрд рублей, 11 из которых пришлись на НДС.

Видео: В центре Казани горит еще одно здание

На улице Марджани, 44 горит деревянный заброшенный дом.

15:46 12.04.2017 На улице Марджани, 44 горит деревянный заброшенный дом.

В Зеленодольске похитили все деньги из банкомата

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

15:42 12.04.2017 Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Видео: Прокуратура начала проверку по факту пожара в здании памятника архитектуры

Собственником здания на данный момент является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

15:14 12.04.2017 Собственником здания на данный момент является ЗАО «Казанский завод нестандартного оборудования».

30 миллионов рублей потратят на уличное освещение казанских поселков в 2017 году

В Казани выявили 59 наиболее проблемных с точки зрения освещенности перекрестков и улиц.

15:14 12.04.2017 В Казани выявили 59 наиболее проблемных с точки зрения освещенности перекрестков и улиц.

Призы Всероссийской олимпиады по физике уехали из Казани в Москву, Пермь и Саров

Более 500 одаренных школьников со всех уголков страны в течение шести дней проходили конкурсные испытания.

15:05 12.04.2017 Более 500 одаренных школьников со всех уголков страны в течение шести дней проходили конкурсные испытания.

В Казани приступили к созданию народного веб-сериала «Братья» об эпохе ОПГ

В соцсетях на днях стартует обсуждение личных историй казанцев о временах расцвета уличных группировок.

14:57 12.04.2017 В соцсетях на днях стартует обсуждение личных историй казанцев о временах расцвета уличных группировок.

Пожар в здании объекта культурного наследия в Казани локализован

Воду для тушения пожарные берут из озера Кабан – проложена магистральная линия.

14:56 12.04.2017 Воду для тушения пожарные берут из озера Кабан – проложена магистральная линия.

Министерство культуры РТ не нашло оснований для причисления Храма всех религий к объектам наследия

По заключению экспертов, недостроенный комплекс не отвечает критериям, прописанным в законодательстве.

14:34 12.04.2017 По заключению экспертов, недостроенный комплекс не отвечает критериям, прописанным в законодательстве.

Появилось видео пожара на улице Тукая в Казани

Пожар произошел в здании, которое относится к объектам культурного наследия республиканского значения.

14:33 12.04.2017 Пожар произошел в здании, которое относится к объектам культурного наследия республиканского значения.

В Татарстане несовершеннолетний обвиняется в убийстве двух человек

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

14:25 12.04.2017 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Главный офтальмолог РТ: «Десять лет назад синдром “сухого глаза” не диагностировали»

По словам Айдара Амирова, заболевание связано с тем, что татарстанцы много времени проводят за компьютерами.

14:12 12.04.2017 По словам Айдара Амирова, заболевание связано с тем, что татарстанцы много времени проводят за компьютерами.

В Татарстане стартовала посевная кампания

Площадь ярового сева в текущем году составляет 1,7 млн га.

14:10 12.04.2017 Площадь ярового сева в текущем году составляет 1,7 млн га.

Свыше 119 млн рублей выделят на замену в Казани уличных ртутных светильников на энергосберегающие

Сейчас на балансе столицы РТ находятся около 11 тыс. ртутных светильников, являющихся не энергоэффективными и опасными для окружающей среды.

14:01 12.04.2017 Сейчас на балансе столицы РТ находятся около 11 тыс. ртутных светильников, являющихся не энергоэффективными и опасными для окружающей среды.

Здание, которое горит на Тукая, является объектом культурного наследия

На место уже выехали сотрудники Министерства культуры РТ, чтобы оценить масштаб повреждений.

13:59 12.04.2017 На место уже выехали сотрудники Министерства культуры РТ, чтобы оценить масштаб повреждений.

Арбитражный суд РТ признал Интехбанк банкротом

Ходатайство Центробанка было удовлетворено и третий банк в Татарстане за три дня официально признан неплатежеспособным.

13:59 12.04.2017 Ходатайство Центробанка было удовлетворено и третий банк в Татарстане за три дня официально признан неплатежеспособным.

Главврач РКОБ: «В Казани стопроцентная оснащенность врачами-офтальмологами»

При этом, по словам Айдара Амирова, специалистов пока не хватает в четырех районах Татарстана.

13:47 12.04.2017 При этом, по словам Айдара Амирова, специалистов пока не хватает в четырех районах Татарстана.