Синоптики прогнозируют жаркий июль и дождливый сентябрь

Гидрометцентр РТ опубликовал вероятностный прогноз аномалий среднемесячных температур и осадков в Татарстане на период с апреля по сентябрь 2017 года.

В апреле, мае, июне и августе, по данным метеорологов, температура воздуха и количество осадков будет в пределах около нормы. Июль будет жарким – температура превысит норму, но количество осадков также будет около нормы. В сентябре и температура, и количество осадков превысят норму.

В давнее время, когда ещё отсутствовали метеостанции, погоду предсказывали по приметам, которые достаточно редко ошибаются и пользуются популярностью и в настоящее время.