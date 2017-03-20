Синоптики прогнозируют жаркий июль и дождливый сентябрь

12 Апрель 2017 | новости Печать

Синоптики прогнозируют жаркий июль и дождливый сентябрь
Гидрометцентр РТ опубликовал вероятностный прогноз аномалий среднемесячных температур и осадков в Татарстане на период с апреля по сентябрь 2017 года.  
 
В апреле, мае, июне и августе, по данным метеорологов, температура воздуха и количество осадков будет в пределах около нормы. Июль будет жарким – температура превысит норму, но количество осадков также будет около нормы. В сентябре и температура, и количество осадков превысят норму.
В давнее время, когда ещё отсутствовали метеостанции, погоду предсказывали по приметам, которые достаточно редко ошибаются и пользуются популярностью и в настоящее время. 

 


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