В Кукморском обществе "Тойма" работают на совесть

12 Апрель 2017 | Сельское хозяйство

Наконец-то, весеннее солнце начало радовать нас своими теплыми лучами. На склонах гор, полях тает снег. В сельском хозяйстве идут последние приготовления к посевным работам. На территории общества «Тойма», которое перестало заниматься свиноводством, а сосредоточилось на семеноводстве, чувствуется оживление: механизаторы возятся возле техники, слышится гул зерноочистительных и комбикормозаготовительных машин… Друг за другом отъезжают машины покупателей посевных материалов.

Они готовы выйти в поле

- К весенне-полевым работам мы подготовились еще осенью, - с такими словами встретил нас главный агроном Мунир Галимзянов. – Для бесперебойной работы на полях закуплено горюче-смазочные материалы на общую сумму 1 миллион 325 тысяч рублей. И все это приобрели на свои деньги, то есть не пришлось брать кредиты. Большая часть посевных материалов - наша, но все же ради опыта собираемся посеять и новые сорта. Мы работаем с Донским, Липецким, Ульяновским, Татарстанским научно-исследовательскими институтами.

Общество «Тойма» входит в ассоциацию «Элитные семена Татарстана». Здесь по семеноводству ведется работа по двум линиям: производятся семена зерновых и многолетних трав.

- Преимуществом работы с многолетними травами является то, что при выращивании требуется мало затрат, а их цена - высокая, - объяснил главный агроном.

Также он поделился своими прогнозами на будущий урожай. В отличие от прошлого лета нынче осадков будет много, и ячмень порадует высоким урожаем, считает специалист.

У общества «Тойма» имеется 2300 гектаров земли, включая территории, взятые в аренду в соседних регионах. На 850 гектарах будут возделываться зерновые культуры, на 250 – рапс, на 1165 – многолетние травы. У всех зерновых культур – элитные семена, а у многолетних - половина элитные, а остальные - семена первой репродукции. В прошлом году тойминцы собрали 39 центнеров урожая с гектара, а с некоторых полей, например, собрали более 60 центнеров определенного сорта пшеницы. На нынешний урожай возлагают еще большие надежды. Почти на восемь миллионов рублей они приобрели 214 тонн минеральных удобрений, на четыре с половиной миллиона – препараты для защиты растений. В весенне-полевых работах примут участие 9 единиц тракторов, четыре посевных комплекса, три культиватора, два катка. Если погода не подведет, посев планируют завершить за шесть дней.

У тойминцев нет дефицита и на рабочую силу. В хозяйстве, оказывается, в среднем трудятся 30 рабочих. «Отрадно то, что к сельскому хозяйству стала тянуться и молодежь, - говорит Разяп Галиев. – Только на днях на работу приняли двух парней. Интересуются, учатся, хотят работать».

В конце прошлого года в обществе прекратили заниматься свиноводством. Опустевшие фермы теперь используют в качестве места для очистки семян.

Человек земли

Наверняка, те, кто общается с директором общества «Тойма» Разяпом Галиевым, замечали, что он часто любит хвалить своих сотрудников. Но все же, как-то в разговоре он выделил главного агронома Мунира Галимзянова: «Судьба хозяйства в руках мастера своего дела, опытного и усердного специалиста».

Не ошибемся, если назовем старейшиной Мунира Галимзянова, всю свою жизнь посвятившего сельскому хозяйству. 33 года трудового стажа из 41 прошло в земледельческой отрасли. Вот уже более 10 лет, оказывается, трудится в обществе «Тойма». За это время в растениеводстве он провел много опытов, применял результативные методы. Используемая в «Тойме» ноу-тилл технология (сев без вспашки) заинтересовала не только жителей нашего, но и соседних районов.

- Где бы я ни работал, мне всегда встречались хорошие люди. Старейшины земледелия Габдулхай Шамсутдинов, Вакиф Мухарлямов, Райнур Рахимуллин, Нуретдин Фаляхов всегда помогали советами. Правильно будет назвать их моими наставниками. И в настоящее время чувствуется поддержка руководства района. Всегда советуемся с главным агрономом Управления сельского хозяйства и продовольствия Ильдаром Габбасовым и руководителем районного отдела «Россельхозцентра» Айдаром Шакировым. Совместно с ними проводим различные семинары, делимся опытом. Ведь методы, которые знаешь сам, хочется донести и до других, - сказал он.

Если даже разбудить Мунира Галимзянова среди ночи, то он, наверняка, сможет рассказать о каждом поле. Зимой подготавливает их технологическую карту и, судя по ней, определяет объем работ весной, какие препараты необходимо будет использовать, их нормы, и вообще, какая здесь будет работать техника и другое. Мунир Галимзянов даже знает, какому из механизаторов какую работу поручить, изучил их нравы. Например, он отметил, что Азат Хазиахметов – очень точный человек, поэтому нет никого лучше его в обработке ядохимикатами, а Халил Мухамметдинов – главный сеяльщик, за ним поле остается очень ровным, Радик Зиятдинов – очень решительный, ему любая работа по плечу. Таким образом, он у каждого сотрудника видит положительные стороны и умеет ими пользоваться.

- Хотелось бы, чтобы у руководства поменялось мнение по отношению к молодым специалистам. Не давая им возможность работать и учиться, высоких результатов не добиться. Конечно же, будут и ошибки, и потери, но в следующий раз он свою ошибку исправит. Я не могу сказать, что не ошибался, бывало. Севооборот – семь лет. Невозможно определить, на каком поле какая культура даст хороший урожай, не испытав в течение нескольких лет. Какие ей подходят удобрения, как влияет погода – важно учитывать все. Если не будет у агронома возможности это изучить, если его будут переводить с одного места на другое, у работы не будет смысла и результата, - говорит специалист. – В районе растет количество людей, которые приобретают паевые земли и желают заняться земледелием. Но они и не думают обо всех хлопотах, особенностях работы с землей. Если правильно пользоваться, земля – богатство, а если наоборот, то тяжелая ноша. На одном поле 4-5 лет подряд сеют одну и ту же культуру, а потом жалуются на плохой урожай. А ведь это все из-за нехватки знаний и опыта. Давайте не будем так обижать природу.

«Работу выполняю всей душой. Больше времени провожу в хозяйстве, объезжаю все поля, постоянно наблюдаю за тем, как семена прорастают, растут, созревают. На домашние дела и времени не остается», - сказал он. Мунир абый – не только хороший специалист сельского хозяйства, но и образцовый глава семейства. Вместе с супругой Равилей апой они воспитали трех дочерей, на сегодняшний день радуются внукам. У человека земли, которому совсем недавно исполнилось 60, впереди еще много весен…