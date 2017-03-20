12 Апрель 2017 | Специалисты советуют

Рекультивация земель - одна из самых важных задач в деле экологической защиты окружающей среды. Глобально - это сохранение природы для будущих поколений. А конкретно - обеспечение продовольственной безопасности страны. Ключевую роль в этом процессе играет контроль со стороны государства, который осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Процесс рекультивации регламентируется требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.94 № 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" и "Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", утвержденных Приказом Минприроды России и Госкомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67.

Рекультивация применяется при проведении любых работ, связанных с раскапыванием земель сельскохозяйственного назначения. Копает ли нефтедобывающая компания траншею для прокладки труб, по которым потечет "кровь" нашей экономики, строится ли дорога в сельской местности - как правило, нарушается почвенный слой.

Рекультивация земель необходима, чтобы после окончания всех работ можно было снова использовать площади, на которых они производились. Или говоря сухим научным языком - это комплекс работ, направленный на восстановление продуктивности, хозяйственной ценности и улучшений условий окружающей среды для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей.

Любые земляные работы на землях сельскохозяйственного назначения - строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, геологоразведочные, эксплуатационные, проектно-изыскательские и иные по закону могут осуществляться только при наличии проекта рекультивации. Необходимость наличия утвержденного проекта рекультивации нарушенных земель установлена пунктом 2 статьи 78 Земельного Кодекса РФ. Кстати говоря, отсутствие заблаговременно составленного проекта является одним из самых распространенных правонарушений, допускаемых лицами, использующими земли сельскохозяйственного назначения в целях, не связанных с сельскохозяйственным производством.

