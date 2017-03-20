Комитет Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению одобрил придание Кукмору статуса города.

12 Апрель 2017 | новости

Комитет Государственного Совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил законопроект о придании поселку городского типа Кукмор статуса города и внесении в связи с этим изменений в республиканское законодательство.

Законопроект внесен в татарстанский парламент Советом Кукморского района РТ. По словам главы района Сергея Дмитриева, в обсуждении этого законопроекта приняло участие почти 70 процентов населения. 87 процентов из них поддержали предложенный шаг.

В пояснительной записке указывается, что Кукморский район – один из крупнейших районов Татарстана общей площадью 1490 кв. км и населением в 51 тыс. 319 человек. Административный статус райцентра менялся следующим образом: до 1928 года Кукмор был селом, в 1928–1930 годах – поселком, в 1930–2005 годах – рабочим поселком, а с 2005-го – поселком городского типа.

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Кукмора составляля 17 тыс.694 человека. В райцентре развивается промышленность, а также малый и средний бизнес, строятся дороги и жилье. Стратегией социально-экономического развития поселка городского типа Кукмор прогнозируется увеличение к 2021 году валового территориального продукта в 1,4 раза. Объем инвестиций на душу населения в год должен превысить 72,7 тыс. рублей. Предполагается создать 1300 новых рабочих мест в рыночных секторах, продолжительность жизни увеличить до 74,2 года, денежные доходы на душу населения довести минимум до 38,3 тыс. рублей, обеспечить население 31,48 кв. м общей жилой площади в расчете на одного жителя, долю малого и среднего бизнеса в экономике увеличить до 45 процентов, а уровень экономической самодостаточности – до 37. Для реализации «Стратегии 2030» первоочередными задачами являются улучшение инвестиционного климата в городском поселении и активизация политики привлечения инвесторов.

По мнению авторов законодательной инициативы, наделение населенного пункта городским статусом окажет положительное влияние на инвестиционноую привлекательность и поспособствует расширению налогооблагаемой базы муниципального образования.

Глава района попросил членов комитета поддержать инициатиу.

Председатель Комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин в свою очередь напомнил, что законопроект уже одобрил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Если народ выразил свое желание, то пожалуйста», – добавил он.

Члены Комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект «О преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» на ближайшей сессии татарстанского парламента. Они рекомендовать принять его сразу в первом и третьем чтениях.

Татар-информ