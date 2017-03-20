Пасха в 2017 году: какого числа, обычаи и традиции

12 Апрель 2017 | новости Печать

Пасха в 2017 году: какого числа, обычаи и традиции
Праздник Пасхи приходится на раннюю весну. Христиане всего мира собираются в церкви и праздную воскрешение Христа. 
С давних времен в Православной Церкви соблюдают благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины, которая пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: «Христос воскресе!».
 
Стоит сказать, что Пасха, которая для христиан является одним из основных праздников в году, всегда преподает на разные даты и высчитывают по лунно-солнечному календарю, поэтому верующие люди следят за датами. 
 
В 2017 году праздник Пасхи, которая отмечают 16 апреля. Именно Рождество и Пасха считаются наиболее серьезными и сопровождаются Великими постами. 
 
В этом году Великий пост начался 27 февраля и до 16 апреля. К этому празднику люди готовят праздничный кулич и раскрашивают яйца, а потом идут в церковь.
 
Священники в ходе служения восхваляет Бога. Прихожане молятся, а потом освящают принесенные дары. Одной из традиций остается раздача кулича бедным.
 
Утренняя трапеза начинается с употребления освященных продуктов: кулич и яйца. 
 
Многие хозяйки знают множество примет. Например, готовить кулич нужно в тишине и спокойствии, тогда выпечка получится пушистой и ароматной. На праздник нельзя ругаться. Считалось, что первый кто принесет кулич из церкви получить благословение и богатый урожай.
 

 


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