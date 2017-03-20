Пасха в 2017 году: какого числа, обычаи и традиции

Праздник Пасхи приходится на раннюю весну. Христиане всего мира собираются в церкви и праздную воскрешение Христа.

С давних времен в Православной Церкви соблюдают благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины, которая пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: «Христос воскресе!».

Стоит сказать, что Пасха, которая для христиан является одним из основных праздников в году, всегда преподает на разные даты и высчитывают по лунно-солнечному календарю, поэтому верующие люди следят за датами.

В 2017 году праздник Пасхи, которая отмечают 16 апреля. Именно Рождество и Пасха считаются наиболее серьезными и сопровождаются Великими постами.

В этом году Великий пост начался 27 февраля и до 16 апреля. К этому празднику люди готовят праздничный кулич и раскрашивают яйца, а потом идут в церковь.

Священники в ходе служения восхваляет Бога. Прихожане молятся, а потом освящают принесенные дары. Одной из традиций остается раздача кулича бедным.

Утренняя трапеза начинается с употребления освященных продуктов: кулич и яйца.

Многие хозяйки знают множество примет. Например, готовить кулич нужно в тишине и спокойствии, тогда выпечка получится пушистой и ароматной. На праздник нельзя ругаться. Считалось, что первый кто принесет кулич из церкви получить благословение и богатый урожай.