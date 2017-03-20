В Кукморском районе из дома украли почти 500 тысяч рублей

12 Апрель 2017 | Происшествия в Кукморе

По данным районного отдела внутренних дел, за период с 2 по 8 апреля зарегистрировано 75 заявлений и сообщений, из них 3 о преступлениях.

- в период времени с 31 марта по 2 апреля текущего года неустановленное лицо из дома жителя села Байлянгар похитил денежные средства в размере 489 000 рублей;

- 3 апреля в период времени с 19.00 до 21.00 часов два жителя села Вахитова из хозяйства односельчанки похитили самовар;

- 4 апреля около 23.00 часов 29-летний житель села Манзарас на территории одной из организации, расположенной в Кукморе, похитил металлические изделия на сумму 18 000 рублей;

Всего за указанный период на территории района произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадавших не имеется. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 113 человек.