Обязаны ли покупатели при входе в магазин сдавать свои сумки?

12 Апрель 2017 | Спрашивали? Отвечаем

«Обязаны ли покупатели при входе в магазин сдавать дамскую сумочку?» Ирина Владимировна

Ответ для читателей "Зеленодольской правды" дала специалист филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в РТ" в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах, руководитель Консультационного пункта по защите прав потребителей Каролина МИТЦЕЛЬ:

- Покупатель не обязан при входе в магазин сдавать свои личные вещи в камеру хранения. Это дело добровольное. Принято считать, что, сдав сумку, потребитель заключает с этим магазином договор о безвозмездном предоставлении услуг по хранению своих вещей. А принуждать Вас к заключению такого договора не может никто. Заставляя сдавать сумки, работники магазина нарушают принцип свободы заключения договора, который записан в статье 421 Гражданского кодекса.