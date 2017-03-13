Учащиеся Нырьинской школы побывали в Детском городе КидСпейс

12 Апрель 2017 | Из ваших писем

Во время весенних каникул нам, ученикам Нырьинской средней школы, посчастливилось посетить замечательное место - Детский город КидСпейс города Казань. Эту экскурсию организовали только для тех учащихся, которые по итогам 2 четверти получили положительные оценки. Так, в течение 2 дней на двух автобусах 80 учащихся нашей школы побывали в этом городке профессий. Находится КидСпейс в огромном здании Казань Арены.

Внутри самого здания началось всё самое интересное. Нам оформили паспорта, начислили внутренние деньги. Объяснили правила. И первое, куда мы отправились, был банк. Там нам выдали бумажные банкноты. Дальше всё было в наших руках. Мы познакомились со многими профессиями, пробовали себя в разных поприщах. Здесь нас научили работать в команде, принимать решения. В городе профессий мы пробыли 3 часа, они пролетели совершенно незаметно. Успели попробовать себя только в пяти профессиях, но это было очень интересно и увлекательно. Поездка в этот день удалась замечательная! В автобусе мы обсуждали посещение КидСпейс, от которого у нас осталось море положительных впечатлений и приятных эмоций. Обещаем и впредь учиться только на хорошие отметки.