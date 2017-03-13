В Кукморе ведется работа по благоустройству тротуара (фото)

В Республике

За три года наружное освещение в Казани увеличилось на 13,4 тыс. светоточек

В рамках программы восстановления освещения на 2014–2016 годы городу выделялось по 5 млн рублей ежегодно.

11:49 12.04.2017 В рамках программы восстановления освещения на 2014–2016 годы городу выделялось по 5 млн рублей ежегодно.

В Татарстане за надпись на стене школы задержаны три студента

В настоящее время проводится лингвистическая экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

11:41 12.04.2017 В настоящее время проводится лингвистическая экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Более 27 тыс. многодетных семей РТ получили в собственность земельные участки

Включены в списки на получение участков свыше 40 тыс. семей.

11:33 12.04.2017 Включены в списки на получение участков свыше 40 тыс. семей.

В Альметьевском районе из реки спасатели достали тело мужчины

По некоторым данным, не искюлочено, что погибший является без вести пропавшим 27-летним жителем Альметьевска.

11:27 12.04.2017 По некоторым данным, не искюлочено, что погибший является без вести пропавшим 27-летним жителем Альметьевска.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

11:37 10.04.2017 150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей

Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

11:03 10.04.2017 Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

В Казани водитель сбил мужчину на зебре и скрылся с места ДТП

Сбитый на пешеходном переходе молодой человек получил ушиб ноги.

11:15 12.04.2017 Сбитый на пешеходном переходе молодой человек получил ушиб ноги.

В Камско-Устьинском районе РТ экологи обнаружили сразу шесть несанкционированных свалок в одном селе

Мусорные свалки были выявлены инспекторами Минэкологии РТ в ходе рейда, организованного в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

11:10 12.04.2017 Мусорные свалки были выявлены инспекторами Минэкологии РТ в ходе рейда, организованного в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

В Пестречинском районе глава поселка оштрафован за гибель рыбы в пруду

По результатам проверки Татарской природоохранной прокуратуры выяснилось, что рыба погибла из-за резкого спуска воды в пруд.

10:57 12.04.2017 По результатам проверки Татарской природоохранной прокуратуры выяснилось, что рыба погибла из-за резкого спуска воды в пруд.

В Елабуге мужчину осудили за экстремизм в социальной сети

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

10:21 12.04.2017 Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем космонавтики

И. о. Премьер-министра РТ пожелал всем, чья деятельность связана с исследованием космоса, крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия.

10:05 12.04.2017 И. о. Премьер-министра РТ пожелал всем, чья деятельность связана с исследованием космоса, крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия.

Ильсур Метшин: «Если "Рубин" выйдет в еврокубки, постригусь налысо»

Мэр Казани и президент футбольного клуба «Рубин» прокомментировал ситуацию в команде из столицы Татарстана.

09:25 12.04.2017 Мэр Казани и президент футбольного клуба «Рубин» прокомментировал ситуацию в команде из столицы Татарстана.

Акция «Музейная весна Татарстана-2017» пройдет в Нацмузее РТ

В Нацмузее всех гостей ожидают межмузейные выставочные проекты, экскурсии, лектории, творческие встречи, квесты, флешмобы, мастер-классы.

09:12 12.04.2017 В Нацмузее всех гостей ожидают межмузейные выставочные проекты, экскурсии, лектории, творческие встречи, квесты, флешмобы, мастер-классы.

Видео: В Авиастроительном районе Казани лоб в лоб столкнулись две легковушки

Инцидент произошел на пересечении улиц Челюскина и Тэцевская.

09:09 12.04.2017 Инцидент произошел на пересечении улиц Челюскина и Тэцевская.

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики видеороликом

На видео молодежь выстраивается в форме ракеты и улетает в «космос» со словами: «Поехали!».

08:46 12.04.2017 На видео молодежь выстраивается в форме ракеты и улетает в «космос» со словами: «Поехали!».

Путин вместе с Леоновым и Терешковой посмотрел фильм «Время первых»

Фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.

08:37 12.04.2017 Фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.

На «Золотой маске» будет представлен спектакль «Сак-сок»

Сегодня в Москве экспертам покажут постановку Ильгиза Зайниева для Челнинского театра кукол.

08:34 12.04.2017 Сегодня в Москве экспертам покажут постановку Ильгиза Зайниева для Челнинского театра кукол.

Терешкова назвала День космонавтики днем триумфа науки

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

08:21 12.04.2017 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

В Казани открывается выставка «Биляр – великий город»

На выставке представлены экспонаты, отражающие высокоразвитую, самобытную материальную и духовную культуру древнего города Биляр.

08:11 12.04.2017 На выставке представлены экспонаты, отражающие высокоразвитую, самобытную материальную и духовную культуру древнего города Биляр.

Си Цзиньпин выступил за урегулирование ситуации в Сирии политическим путем

«Мы выступаем за политический путь урегулирования и мирные переговоры в сирийском вопросе», – сказал Си Цзиньпин.

08:05 12.04.2017 «Мы выступаем за политический путь урегулирования и мирные переговоры в сирийском вопросе», – сказал Си Цзиньпин.

Путин заявил об отсутствии доказательств применения химоружия сирийскими войсками

«И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – отметил российский лидер.

07:39 12.04.2017 «И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – отметил российский лидер.

Путин прокомментировал решение Назарбаева лишать гражданства террористов

Нурсултан Назарбаев принял решение лишать гражданства казахстанцев за членство в «Исламском государстве» (запрещена в России).

07:19 12.04.2017 Нурсултан Назарбаев принял решение лишать гражданства казахстанцев за членство в «Исламском государстве» (запрещена в России).

Минобороны: Озвученные в США показатели эффективности удара в Сирии сделаны не для профессионалов

Цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного военного аэродрома и представляли собой крупные постройки.

07:00 12.04.2017 Цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного военного аэродрома и представляли собой крупные постройки.

Стеклянная прогулочная дорожка над ущельем в Китае претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса

Дорожку выложили на высоте 200 метров, она может выдержать одновременно до 80 человек.

06:38 12.04.2017 Дорожку выложили на высоте 200 метров, она может выдержать одновременно до 80 человек.

Демократы потребовали у Трампа «отмежеваться» от заявления пресс-секретаря Белого дома

Шон Спайсер во время брифинга для журналистов сказал, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

06:30 12.04.2017 Шон Спайсер во время брифинга для журналистов сказал, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

Трамп опроверг расширение участия США в военном конфликте в Сирии

«Мы не пойдем в Сирию», – отметил американский лидер.

06:14 12.04.2017 «Мы не пойдем в Сирию», – отметил американский лидер.

Челнинские медики придут домой к ветеранам

Углубленный медицинский осмотр ветеранов начнется с 20 апреля.

06:07 12.04.2017 Углубленный медицинский осмотр ветеранов начнется с 20 апреля.

В Казани завершил свою работу форум Breakpoint

Более 400 молодых инженеров и студентов технических вузов России получили оценку асов отрасли.

21:26 11.04.2017 Более 400 молодых инженеров и студентов технических вузов России получили оценку асов отрасли.

Около 90 процентов татарстанцев волнует проблема бытового мусора

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ подвел итоги масштабного опроса населения республики.

21:09 11.04.2017 Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ подвел итоги масштабного опроса населения республики.

«Динамо-Казань» обыграло «Юнет Ямамай» в первом матче финала Кубка ЕКВ

Игра, прошедшая в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой хозяев площадки в четырех партиях.

21:08 11.04.2017 Игра, прошедшая в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой хозяев площадки в четырех партиях.

Консерваторский фестиваль SALVE MUSICA! посетил Казань

Концерты нового проекта музыкальной школы при консерватории им.Назиба Жиганова проходят в Йошкар-Оле, Набережных Челнах и Зеленодольске.

20:58 11.04.2017 Концерты нового проекта музыкальной школы при консерватории им.Назиба Жиганова проходят в Йошкар-Оле, Набережных Челнах и Зеленодольске.