- Планируется выложить брусчатку от здания Ледового дворца «Олимп» до здания редакции газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»). На место работы уже завезены песок и щебень. Сейчас ведутся работы по измерению, выравниванию. Затем приступим к укреплению бордюров и засыпке песка и щебня, - говорит мастер организации.
В Кукморе ведется работа по благоустройству тротуара (фото)
12 Апрель 2017 | новости Печать
В настоящее время работниками строительной организации «Строй-Гарант» ведется строительство тротуара из брусчатки по улице Ленина поселка.
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