Картошку раздали, на очереди – комбикорма (фото)

12 Апрель 2017 | Тема дня

Решив, что весной самой важной сельскохозяйственной культурой является картофель, месяц назад среди подписчиков на следующее полугодие мы решили разыграть четыре мешка картошки. Жителям района в каждом номере газеты мы сообщали об акции «Посадишь одну, соберешь четыре». Хотелось бы выразить благодарность руководителю хозяйства «Урал» Газинуру Хабибрахманову, который прислушавшись к нашей просьбе, предоставил четыре мешка картофеля сорта «Гала». Желающих принять участие в акции оказалось много, всего в списке зарегистрировались 365 человек. И поэтому по желаниям наших многочисленных читателей мы решили разыграть четыре мешка картошки среди четырех подписчиков.

… Имена подписчиков, которые подписались на газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава») в рамках этой акции в период с 10 марта по 6 апреля и прислали по почте копии квитанций (хоть мы и просили копии, многие присылали в конвертах оригиналы, которые у нас сохранятся - прим. авт.) или приносили в редакцию, заносились в специальный список. В день завершения акции мы приготовили этот список, бумажки с номерами и стали ждать случайного посетителя. В таких случаях, обычно, мы просили выбрать победителя тех, кто пришел в рекламный отдел. Хоть и прождали около получаса, но зашедших не было. И вот наконец-то, на пороге показался житель улицы Восточная Кукмора Накип Каримуллин. Как раз за день до этого мы побывали на той улице и сфотографировали валяющиеся там кучи мусора, поговорили с ним лично. Он принес заметку объемом три страницы по этому поводу. Мы пообещали ему опубликовать его заметку в следующих номерах и поставили перед ним коробку с номерками.

- Мы еще не успели подписаться на районную газету, 12-го числа получим пенсию и подпишемся, - сказал Накип Каримуллин и взял в руки первую бумажку. Под цифрой 318 была зарегистрирована жительница дома 81-1 по улице Ленина Кукмора Нафиса Ибрагимова. Были определены и остальные победители: Ильяс Галимов из деревни Нижний Казаклар, Рамзия Тимерханова из Манзараса, житель дома 48 по улице Рабочий переулок поселка Рафаэль Мухлисов, каждый из них стал обладателем одного мешка картофеля.

Не смогли связаться только с Нафисой Ибрагимовой, а с остальными мы созвонились и сообщили радостную весть.

Самыми первыми прибыли супруги Мухлисовы. «Почва в нашем огороде испортилась из-за какого-то заболевания. Поэтому посоветовали отдых дать огороду на несколько лет. Картофель отдадим маме, она его очень хотела приобрести, - сказала многие годы проработавшая бухгалтером в центральной больнице Рузалия ханум. – Никогда в жизни я ничего не выигрывала, спасибо вам, порадовали».

А один мешок картошки мы отвезли к проживающей по соседству с редакцией Нафисе Ибрагимовой домой. Увидев у своего дома нашу машину и узнав, что в ней выигранный ею мешок картошки, она очень удивилась. Проработав медсестрой в детском отделении центральной больницы, она переехала в Набережные Челны, где осталась верна своей профессии, а выйдя на заслуженный отдых, переехали обратно в Кукмор. К сожалению, ее супруг год назад скончался.

- Придя в редакцию, я подписалась на альтернативную подписку. (В этом случае почтальоны не приносят газету домой, а забирать ее нужно из редакции - прим. авт.). Когда в руки взяла квитанцию, и меня внесли в список, я подумала: «Эх, выиграть бы хотя бы два ведра картошки». Удача оказалась на моей стороне, - сказала она и со словами благодарности проводила нас.

Следующий победитель – Рамзия Тимерханова проживает по улице Подгорная в Манзарасе. Проработав на масло-молочном комбинате, она вышла на заслуженный отдых. Самое интересное: в 2015 году четыре мешка картошки от хозяйства имени Вахитова выиграли их соседи Рахматуллины. Нынче же мы порадовали Рамзию Тимерханову.

- Всегда удивлялась тому, как люди что-то выигрывают, - с этими словами она встретила нас. – Только на днях была в редакции, где меня зарегистрировали под номером 335. В этот день мне нездоровилось, но я нашла в себе силы и пошла специально показать квитанцию. Будто чувствовала. Я так рада, большое спасибо вам и руководству хозяйства «Урал».

Ильяс Галимов из Нижнего Казаклара занимается предпринимательством. Выигранный картофель увез их сын Ильмир. «У нас уже есть семенной картофель сортов «Невский», «Гала», квитанции отправила просто ради интереса», - сказала по телефону Фания Галимова. Что поделаешь, выигрыш, как говорится, дело удачи.

Теперь на очереди новая акция. На этот раз мы разыгрываем три мешка комбикормов по 50 килограммов, произведенных в хозяйстве «Тойма». Когда приехали в «Тойму», на наших глазах измельчили пшеницу, горох, ячмень и добавили витамины. И руководитель Разяп Галиев сказал: «Это очень хорошие комбикорма, как видите, не сделаны из отходов. Я уверен, что понравятся обладателям, и использовав их раз, они придут к нам за ними еще». Хотелось бы также выразить благодарность Разяпу Галиеву, ведь он сам изъявил желание подарить три мешка комбикормов жителям района.

В общем, это отличный подарок для тех, кто содержит цыплят, утят и гусят. Не упустите момент, подпишитесь на районную газету с 12 по 28 апреля и активно участвуйте в акции. Условия акции остаются прежними. Итоги будут подведены 3 мая.

На газету «Трудовая слава» можно подписаться в почтовых отделениях района и в редакции газеты. Стоимость подписки на полугодие - 648 рублей.

Организатор акции – редакция газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

Сроки акции – с 12 по 28 апреля 2017 года.